पवन सिंह के कार्यक्रम में बवाल, पुलिस के लाठीचार्ज के बाद मची भगदड़, टूटीं कुर्सियां
Pawan Singh performance Ruckus: रोहतास में छठ पर पवन सिंह के कार्यक्रम के दौरान भारी बवाल, अव्यवस्था और पुलिस लाठीचार्ज हुआ. रिपोर्ट-रवि कुमार
Published : November 15, 2026 at 2:18 PM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास में भलूनी धाम महोत्सव के दौरान भोजपुरी पावर स्टार और भाजपा नेता पवन सिंह के कार्यक्रम में भारी बवाल हो गया. पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए युवा मंच के नजदीक पहुंचने की कोशिश करने लगे, जिससे धक्का-मुक्की और अफरातफरी मच गई. बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और लाठियां चटकाए जाने से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.
भगदड़ के बीच टूटीं कुर्सियां
पुलिस के लाठीचार्ज और भगदड़ के दौरान कार्यक्रम स्थल पर अफरातफरी के बीच कई कुर्सियां टूट गईं. इसके साथ ही, छठ महापर्व के दिन मां भलूनी भवानी के धार्मिक स्थल पर आयोजित इस कार्यक्रम में भोजपुरी गानों की प्रस्तुति को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया. एक तरफ दरबार में आस्था और भक्ति का माहौल था, तो दूसरी तरफ गानों के चयन और अव्यवस्था पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई.
पवन सिंह के मंच पर पहुंचते ही उमड़ी भीड़
यह पूरी घटना रोहतास जिले के दिनारा स्थित प्रसिद्ध मां भलूनी भवानी धाम में आयोजित महोत्सव के दौरान हुई. महोत्सव का मुख्य आकर्षण पवन सिंह रहे और देर शाम जैसे ही वे मंच पर पहुंचे, पूरा कार्यक्रम स्थल तालियों और नारों से गूंज उठा. उन्हें देखने और सुनने के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह था और देखते ही देखते समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे संभालना मुश्किल हो गया.
राजकीय कार्यक्रम का आयोजन
दरअसल, पहली बार दिनारा के प्रसिद्ध मां भलूनी भवानी धाम में भव्य राजकीय महोत्सव का आयोजन किया गया था. बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को पहचान दिलाना तथा स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना था. महोत्सव में पवन सिंह समेत कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं और दर्शकों का मनोरंजन किया.
व्यवस्थाओं पर उठे सवाल
गौरतलब है कि पवन सिंह को मंच पर आने से पहले प्रशासन की ओर से सम्मानित भी किया गया था. इस मौके पर दिनारा के विधायक आलोक सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि, जिले के वरीय प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे. ऐसे में वीआईपी और अधिकारियों की मौजूदगी के बीच हुई अव्यवस्था, पुलिस लाठीचार्ज और टूटी कुर्सियों की तस्वीरों ने प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी है.
धार्मिक मर्यादा की जवाबदेही तय करने की मांग
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यह आयोजन सरकार के कला, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की ओर से राजकीय स्तर पर किया गया था, तो प्रस्तुति और सुरक्षा को लेकर पहले से कोई दिशा-निर्देश तय थे या नहीं? लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थल और छठ जैसे महापर्व की संवेदनशीलता को देखते हुए मर्यादा का ध्यान रखना आयोजन समिति की जिम्मेदारी थी.
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