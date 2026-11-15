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पवन सिंह के कार्यक्रम में बवाल, पुलिस के लाठीचार्ज के बाद मची भगदड़, टूटीं कुर्सियां

रोहतास में पवन सिंह के कार्यक्रम में बवाल ( ETV Bharat )

रोहतास: बिहार के रोहतास में भलूनी धाम महोत्सव के दौरान भोजपुरी पावर स्टार और भाजपा नेता पवन सिंह के कार्यक्रम में भारी बवाल हो गया. पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए युवा मंच के नजदीक पहुंचने की कोशिश करने लगे, जिससे धक्का-मुक्की और अफरातफरी मच गई. बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और लाठियां चटकाए जाने से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

भगदड़ के बीच टूटीं कुर्सियां

पुलिस के लाठीचार्ज और भगदड़ के दौरान कार्यक्रम स्थल पर अफरातफरी के बीच कई कुर्सियां टूट गईं. इसके साथ ही, छठ महापर्व के दिन मां भलूनी भवानी के धार्मिक स्थल पर आयोजित इस कार्यक्रम में भोजपुरी गानों की प्रस्तुति को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया. एक तरफ दरबार में आस्था और भक्ति का माहौल था, तो दूसरी तरफ गानों के चयन और अव्यवस्था पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई. पवन सिंह के कार्यक्रम में बवाल (ETV Bharat) पवन सिंह के मंच पर पहुंचते ही उमड़ी भीड़ यह पूरी घटना रोहतास जिले के दिनारा स्थित प्रसिद्ध मां भलूनी भवानी धाम में आयोजित महोत्सव के दौरान हुई. महोत्सव का मुख्य आकर्षण पवन सिंह रहे और देर शाम जैसे ही वे मंच पर पहुंचे, पूरा कार्यक्रम स्थल तालियों और नारों से गूंज उठा. उन्हें देखने और सुनने के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह था और देखते ही देखते समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे संभालना मुश्किल हो गया. रोहतास में पवन सिंह के कार्यक्रम में बवाल (ETV Bharat) राजकीय कार्यक्रम का आयोजन