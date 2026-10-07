पंतनगर किसान मेले में हंगामा, 3 युवतियों ने 4 युवकों पर लगाया छेड़छाड़ और अभद्रता का आरोप, जानें मामला
युवतियां रास्ते में कार खड़ी करके दुकान से सामान ले रही थीं, युवकों ने कार हटाने को कहा तो इसी बात पर हंगामा हुआ
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 7, 2026 at 7:23 AM IST
रुद्रपुर: पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे किसान मेले में कार हटाने को लेकर हुआ विवाद देर रात हंगामे में बदल गया. आरोप है कि कार हटाने को लेकर हुए विवाद के दौरान तीन युवतियों के साथ अभद्रता, छेड़छाड़ और हाथापाई की गई. युवतियों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार में सवार चार अज्ञात युवकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 74 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले को लेकर थाने में देर रात तक हंगामा चलता रहा.
किसान मेले में कार हटाने को लेकर विवाद: पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे किसान मेले में रविवार शाम कार हटाने को लेकर तीन युवतियों और कार में सवार चार युवकों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई की स्थिति बन गई. युवतियों ने युवकों पर अभद्रता और छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने चार अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
तीन युवतियों से अभद्रता और छेड़छाड़ का आरोप: पुलिस के अनुसार, रुद्रपुर निवासी तीन युवतियों का किसान मेले में स्टॉल लगा हुआ था. रविवार शाम करीब आठ बजे युवतियां कार से अपने स्टॉल पर सामान लेने पहुंची थीं. मेले में भीड़ अधिक होने के कारण उन्होंने अपनी कार रास्ते में खड़ी कर सामान लोड करना शुरू किया. इसी दौरान पीछे से कार संख्या यूके 06 एक्यू 6652 में सवार चार युवक वहां पहुंचे और हॉर्न बजाकर कार हटाने के लिए कहा.
कार सवार चार युवकों पर है आरोप: बताया गया कि युवतियों ने पहले स्टॉल से सामान कार में रखने और इसके बाद वाहन हटाने की बात कही. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद युवकों और युवतियों के बीच हाथापाई हो गई. युवतियों ने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान युवकों ने उनके साथ छेड़छाड़ और अभद्रता की. युवतियों का आरोप है कि युवक नशे की हालत में थे, हालांकि इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.
हंगामा होते देख पुलिस मौके पर पहुंची: विवाद और शोर-शराबे की सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी डॉ. पीवी सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची सुरक्षा टीम के सामने भी युवतियों ने नाराजगी जताई और कार्रवाई की मांग की.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: इसके बाद तीनों युवतियां पुलिस थाने पहुंचीं और पूरे मामले की शिकायत करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की. मामले को लेकर थाने में देर रात तक हंगामा चलता रहा. बताया गया कि करीब आधी रात तक पुलिस से कार्रवाई की मांग की जाती रही, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की.
थाना प्रभारी का बयान: थाना प्रभारी नंदन सिंह रावत ने बताया कि-
रुद्रपुर के आवास विकास निवासी व्यक्ति की तहरीर के आधार पर वाहन संख्या यूके 06 एक्यू 6652 में सवार चार अज्ञात युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामले की जांच उपनिरीक्षक दिनेश रावत को सौंपी गई है.
-नंदन सिंह रावत, थाना प्रभारी-
सीओ का बयान: क्षेत्राधिकारी विभव सैनी ने बताया कि-
तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हुई है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
-विभव सैनी, क्षेत्राधिकारी-
मेले की सुरक्षा पर सवाल: मामले में यह सवाल भी उठ रहा है कि किसान मेले में प्रवेश करने वाले मार्गों पर सुरक्षा विभाग की ओर से बैरिकेडिंग और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बावजूद दोनों वाहन मेले के अंदर किस तरह पहुंचे. पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन की जांच के बाद ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस के मुताबिक फिलहाल चारों युवकों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है. उनकी पहचान तथा घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है.
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