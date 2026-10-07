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पंतनगर किसान मेले में हंगामा, 3 युवतियों ने 4 युवकों पर लगाया छेड़छाड़ और अभद्रता का आरोप, जानें मामला

रुद्रपुर: पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे किसान मेले में कार हटाने को लेकर हुआ विवाद देर रात हंगामे में बदल गया. आरोप है कि कार हटाने को लेकर हुए विवाद के दौरान तीन युवतियों के साथ अभद्रता, छेड़छाड़ और हाथापाई की गई. युवतियों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार में सवार चार अज्ञात युवकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 74 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले को लेकर थाने में देर रात तक हंगामा चलता रहा.

किसान मेले में कार हटाने को लेकर विवाद: पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे किसान मेले में रविवार शाम कार हटाने को लेकर तीन युवतियों और कार में सवार चार युवकों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई की स्थिति बन गई. युवतियों ने युवकों पर अभद्रता और छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने चार अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

तीन युवतियों से अभद्रता और छेड़छाड़ का आरोप: पुलिस के अनुसार, रुद्रपुर निवासी तीन युवतियों का किसान मेले में स्टॉल लगा हुआ था. रविवार शाम करीब आठ बजे युवतियां कार से अपने स्टॉल पर सामान लेने पहुंची थीं. मेले में भीड़ अधिक होने के कारण उन्होंने अपनी कार रास्ते में खड़ी कर सामान लोड करना शुरू किया. इसी दौरान पीछे से कार संख्या यूके 06 एक्यू 6652 में सवार चार युवक वहां पहुंचे और हॉर्न बजाकर कार हटाने के लिए कहा.

कार सवार चार युवकों पर है आरोप: बताया गया कि युवतियों ने पहले स्टॉल से सामान कार में रखने और इसके बाद वाहन हटाने की बात कही. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद युवकों और युवतियों के बीच हाथापाई हो गई. युवतियों ने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान युवकों ने उनके साथ छेड़छाड़ और अभद्रता की. युवतियों का आरोप है कि युवक नशे की हालत में थे, हालांकि इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.

हंगामा होते देख पुलिस मौके पर पहुंची: विवाद और शोर-शराबे की सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी डॉ. पीवी सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची सुरक्षा टीम के सामने भी युवतियों ने नाराजगी जताई और कार्रवाई की मांग की.