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बूंदी में व्यापारी की मौत पर अस्पताल में हंगामा और धरना, 24 घंटे में कार्रवाई नहीं तो हड़ताल की चेतावनी

आरोप है कि गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचने के बाद भी तत्काल इलाज नहीं किया गया.

बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे.
बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे. (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2026 at 7:56 AM IST

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Updated : September 23, 2026 at 8:56 AM IST

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बूंदी : शहर के एक सर्राफा व्यापारी की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. परिजनों और व्यापारियों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया. व्यापारियों ने ट्रॉमा सेंटर के मुख्य गेट पर धरना दिया और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए.

व्यापारियों का आरोप था कि गंभीर हालत में अस्पताल लाए व्यापारी को समय पर उचित इलाज नहीं मिला और डेढ़ घंटे आईसीयू और मेडिकल वार्ड के बीच चक्कर कटवाए गए. मामले को लेकर मंगलवार देर रात तक अस्पताल में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही. वहीं, पीएमओ डॉ. एनएल मीणा ने इलाज में लापरवाही के आरोपों को गलत बताया. उन्होंने कहा कि अस्पताल लाए जाने पर मौजूद चिकित्सकों और स्टाफ ने मरीज का उपचार किया. किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई. घटना की जांच कराएंगे. जांच में कोई चिकित्सक या कर्मचारी दोषी मिला तो कार्रवाई करेंगे.

बूंदी में व्यापारी की मौत पर अस्पताल में हंगामा (ETV Bharat Bundi)

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तत्काल नहीं मिला इलाज: संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष प्रेम प्रकाश एवरग्रीन ने बताया कि व्यापारी अशोक गुप्ता दुकान पर बैठे थे कि अचानक तबीयत बिगड़ गई. परिजन और अन्य लोग उन्हें ऑटो से तत्काल जिला अस्पताल ले गए. व्यापारियों का आरोप है कि गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचने के बाद भी गुप्ता को तत्काल आईसीयू में भर्ती कर इलाज नहीं दिया गया. कभी आईसीयू तो कभी मेडिकल वार्ड भेजे जाने से करीब डेढ़ घंटे असमंजस रहा.

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इलाज में लापरवाही का आरोप: संघ अध्यक्ष प्रेम प्रकाश एवरग्रीन का आरोप है कि अशोक गुप्ता की हालत गंभीर थी और उन्हें तत्काल विशेषज्ञ उपचार की जरूरत थी. इसके बावजूद उन्हें तीसरी मंजिल पर मेडिकल वार्ड भेज दिया. इसी दौरान उनकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही अस्पताल में मौजूद व्यापारियों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में व्यापारी अस्पताल पहुंच गए.

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मुख्य गेट पर धरना: संयुक्त व्यापार संघ के संयुक्त सचिव प्रशांत मोदी समेत अन्य व्यापारियों ने व्यापारियों ने ट्रॉमा सेंटर के मुख्य गेट पर धरना दे दिया. अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. ड्यूटी चिकित्सक और संबंधित स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की. इंद्रा मार्केट व्यापार संघ अध्यक्ष विजय प्रकाश ने ड्यूटी चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, संबंधित स्टाफ एवं पीएमओ को हटाने की मांग की. व्यापारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर किसी चिकित्सक या कर्मचारी की लापरवाही सामने आने पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

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अधिकारियों ने की समझाइश: हंगामे और प्रदर्शन की सूचना पर उपखंड अधिकारी लक्ष्मीकांत मीणा, अस्पताल पीएमओ डॉ. एनएल मीणा, पुलिस उपाधीक्षक अनिल जोशी और कोतवाली प्रभारी रमेश आर्य अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया. व्यापारियों ने अपनी मांगें रखीं और तत्काल कार्रवाई की मांग की. व्यापारियों ने कहा, व्यापारी की मौत की परिस्थितियों की जांच के साथ पोस्टमार्टम कराया जाए. उन्होंने चेताया कि 24 घंटे में ठोस कार्रवाई नहीं की हड़ताल पर चले जाएंगे.

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Last Updated : September 23, 2026 at 8:56 AM IST

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