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खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में चली कुर्सियां और ईंट-पत्थर, बीच में शो छोड़कर भागे

नालंदा में खेसाली लाल यादव के कार्यक्रम में टूटी कुर्सियां ( ETV Bharat )

इस दौरान मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन गया. माहौल बिगड़ता देख खुद खेसारी लाल यादव बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर मंच से उतर कर निकल गए.

नालंदा में खेसाली लाल यादव के कार्यक्रम में टूटी कुर्सियां (ETV Bharat)

देखते ही देखते वहां भीड़ काफी बढ़ गई, लेकिन भीड़ के हिसाब से सुरक्षा और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी. इसी अव्यवस्था के कारण स्थिति अनियंत्रित हो गई और भीड़ पूरी तरह बेकाबू हो गई.

यह पूरा मामला नालंदा जिले के इस्लामपुर प्रखंड स्थित शेखल्ली गांव का है, जहां बीती रात एक निजी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खेसारी लाल यादव पहुंचे थे, जिन्हें करीब से देखने और उनकी एक झलक पाने के लिए दर्शक धक्का-मुक्की करने लगे.

नालंदा में खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में बवाल (ETV Bharat)

हालात बेकाबू होने पर मौके पर तैनात पुलिस बल भी भीड़ को संभालने में असफल रहा. इसी बीच गुस्साए दर्शकों ने हंगामा करते हुए कुर्सियां तोड़नी शुरू कर दीं और ईंट-पत्थर चलाए, जिससे कार्यक्रम स्थल पर भारी अफरा-तफरी मच गई.

स्थिति को गंभीर होता देख खेसारी लाल यादव ने सुरक्षा के लिहाज से तुरंत मंच छोड़ दिया. बवाल के बाद आयोजकों और सुरक्षाकर्मियों के बीच भी काफी देर तक हड़कंप मचा रहा, जिसके चलते स्थिति सामान्य करने के लिए कार्यक्रम को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा.

नालंदा में मंच पर खेसारी लाल यादव (ETV Bharat)

पुलिस ने स्थिति संभाली

घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को पहले से दी गई थी, लेकिन उम्मीद से ज्यादा भीड़ उमड़ने के कारण पुलिस को व्यवस्था संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. इस मामले में इस्लामपुर थानाध्यक्ष रणविजय कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी.

"कार्यक्रम में उम्मीद से अधिक भीड़ जुटने के कारण भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और कुर्सियां तोड़ी गई हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है." - रणविजय कुमार, थानाध्यक्ष, इस्लामपुर

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