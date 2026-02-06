ETV Bharat / state

कानपुर में इंजीनियरिंग छात्रों का थाने में हंगामा, स्टूडेंट्स की मीटिंग में पहुंचे टीचर, पुलिस से भी झड़प

शुक्रवार को छात्र नेता अभिजीत राय और अनस साहू अपने करीब 50 साथियों के साथ यूनिवर्सिटी के पीछे स्थित एक 'मैगी पॉइंट' पर बैठक कर रहे थे. छात्र अपनी मांगों की एक सूची तैयार कर रहे थे, जिसे सोमवार को कॉलेज खुलने पर प्रबंधन के सामने रखा जाना था.

घटनाक्रम की शुरुआत बीते बुधवार को हुई थी, जब कॉलेज में एक शिक्षक की पिटाई के बाद भारी बवाल हुआ था. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर विद्यालय में तीन दिनों का अवकाश घोषित कर दिया था.

कानपुर : कल्याणपुर थाने में शुक्रवार शाम उस वक्त भारी हंगामा हो गया, जब महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन थानों की फोर्स और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा.

आरोप है कि बैठक के दौरान ही शिक्षक अनिल पाठक, सुभाष चंद्र मौर्य, कौशल मौर्य और अभय अवस्थी वहां पहुंच गए. छात्रों का आरोप है कि शिक्षकों ने छात्र नेता अभिजीत राय के साथ अभद्रता की. विवाद बढ़ने पर छात्रों ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी. पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई, तो छात्र इस बात पर आक्रोशित हो गए कि शिक्षकों को उनकी गोपनीय बैठक की जानकारी किसने दी.

थाने के भीतर छात्रों के बढ़ते हंगामे को देखते हुए एसीपी पनकी और एडीसीपी एलआईयू सहित भारी पुलिस बल ने हस्तक्षेप किया. अधिकारियों ने छात्रों को समझा-बुझाकर शांत कराया और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया.

एडीसीपी एलआईयू महेश कुमार ने कहा, महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज में जो प्रकरण चल रहा है, उसमें एक शिक्षक के खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया था और धारा 151 के तहत कार्रवाई हुई थी. उसी 151 की कार्रवाई के तहत एसीपी न्यायालय में शिक्षक अपनी न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करने गए थे. वहां से लौटते समय एक जगह चाय पी रहे थे, तो कुछ छात्र भी वहां आ गए, जिससे उनके बीच कुछ कहा-सुनी और वाद-विवाद हुआ. इसी सूचना पर पुलिस ने पूछताछ के लिए दो-तीन छात्रों को बुलाया था. दोनों पक्षों को बुलाकर पुलिस द्वारा वार्ता की गई है और प्रकरण का निस्तारण कराया जा रहा है.

