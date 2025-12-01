ETV Bharat / state

श्रमिक की मौत पर बवाल, पुलिस जाब्ता तैनात, जानिए पूरा मामला

चित्तौड़गढ़: शहर में निंबाहेड़ा मार्ग स्थित एक शोरूम पर ट्रेलर से ट्रैक्टर उतारने के दौरान हादसा हो गया. ट्रैक्टर एक श्रमिक के ऊपर जा गिरा, जिसे गंभीर अवस्था में उदयपुर रेफर किया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया. वहीं, हादसे की जानकारी मिलने पर परिजन शोरूम मालिक की एक अन्य फर्म कार शोरूम पहुंचे और प्रदर्शन कर दिया. सूचना मिलने के बाद सदर थाने का जाब्ता मौके पर तैनात किया गया. पुलिस मौके पर पहुंच समझाइश की. शोरूम के मालिक से भी समाज के लोग मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की. बाद में मृतक आश्रितों को 25 लाख की आर्थिक सहायता देने पर परिजन शव के पोस्टमार्टम को राजी हुए.

सदर थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह ने बताया कि निंबाहेड़ा मार्ग पर सदर थाने के सामने ट्रक का शोरूम है. यहां पंचदेवला निवासी नारायण पुत्र ऊंकार भोई काम करता है. सोमवार को ट्रेलर में शोरूम पर ट्रैक्टर लेकर आए थे. ट्रैक्टर उतारने के दौरान यह हादसा हो गया. एक ट्रैक्टर नारायण के ऊपर जा गिरा, जिससे इसके सीने में गंभीर चोट लगी. जिसके बाद उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लेकर गए, जहां से उदयपुर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में श्रमिक ने दम तोड़ दिया. ऐसे में शव को पुनः चित्तौड़गढ़ लाया गया, जहां जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई.