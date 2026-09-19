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प्राइवेट अस्पताल में शवों की अदला-बदली! 20 किमी दूर जाने के बाद पता चला, परिजनों ने किया हंगामा

परिजनों का आरोप है कि पुलिस की ओर से शिकायत दर्ज नहीं की गई. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की दखल के बाद मामला दर्ज हुआ.

अस्पताल के बाहर धरना देते परिजन और मौके पर मौजूद पुलिस
अस्पताल के बाहर धरना देते परिजन और मौके पर मौजूद पुलिस (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2026 at 4:15 PM IST

3 Min Read
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जयपुर : राजधानी जयपुर के प्राइवेट अस्पताल में दो लोगों की डेड बॉडी की अदला-बदली करने का मामला सामने आया है. करीब 20 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद एक मृतक के परिजनों को इसका पता चला. इसके बाद वह वापस अस्पताल पहुंचे और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त हंगामा किया. मामले की जानकारी मिलते ही जवाहर सर्किल थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने परिजनों से समझाइश का प्रयास किया. साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

20 किमी दूर जाने पर पता चला : जवाहर सर्किल थाना अधिकारी महेश चंद के मुताबिक अस्पताल स्टाफ की लापरवाही से शनिवार सुबह दो डेड बॉडी की अदला-बदली हो गई. एक परिवार के लोग डेड बॉडी लेकर घर के लिए रवाना हो गए थे. इसके बाद डेड बॉडी बदलने का पता चला. अस्पताल स्टाफ ने नावां (डीडवाना-कुचामन) जा रहे परिवार को फोन करके वापस अस्पताल बुलाया. अस्पताल से करीब 20 किलोमीटर दूर जाने के बाद परिजन डेड बॉडी लेकर अस्पताल पहुंचे. डेड बॉडी अदला बदली के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जोरदार हंगामा किया.

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अस्पताल में हंगामा : पुलिस के अनुसार 17 सितंबर को जवाहर सर्किल इलाके के दुर्गापुरा स्थित प्राइवेट अस्पताल में दो मरीज नावां के रहने वाले 53 वर्षीय गिरधारी लाल और बानसूर (कोटपूतली-बहरोड) के रहने वाले घेसालाल भर्ती हुए थे. शुक्रवार रात को दोनों मरीजों की मौत हो गई. शनिवार सुबह अस्पताल स्टाफ ने मृतक गिरधारी लाल की डेड बॉडी घेसालाल के परिवार को दे दी थी. अस्पताल स्टाफ ने मृतक गिरधारी लाल के परिवार को फोन करके वापस अस्पताल बुलाया और डेड बॉडी बदलने की बात बताई. इस बात पर परिजनों ने अस्पताल के बाहर जोरदार हंगामा किया और धरने पर बैठ गए.

परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही है. इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी अस्पताल स्टाफ का व्यवहार ठीक नहीं था. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस की ओर से शिकायत भी दर्ज नहीं की गई. नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की दखल के बाद जवाहर सर्किल थाने में मामला दर्ज किया गया. मामला दर्ज होने के बाद परिजनों का हंगामा शांत हुआ.

डेड बॉडी शिफ्टिंग की एक प्रक्रिया होती है. जो एंबुलेंस अस्पताल के गेट पर लगी थी, उसमें नावां, कुचामन वाले मरीज को ले जाना था, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की गलती से एंबुलेंस के ड्राइवर या परिजनों की गफलत में दूसरी डेड बॉडी रवाना हो गई. पूरे मामले को लेकर जांच कमेटी बनाई गई है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. : राजवीर सिंह, प्रवक्ता, हॉस्पिटल नर्सिंग सोसायटी

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DEAD BODIES MISTAKENLY SWAPPED
RUCKUS AFTER DEAD BODIES SWAPPED
डेड बॉडी की अदला बदली
RUCKUS IN HOSPITAL IN JAIPUR

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