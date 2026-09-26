निम्स अस्पताल में आग लगने से मची अफरा-तफरी, पुलिस ने मरीजों को वार्डों से बाहर निकालकर बचाई जान
मरीजों को पूरी रात अस्पताल के बाहर खुले में ही गुजारनी पड़ी.
Published : September 26, 2026 at 11:06 AM IST
जयपुर : जिले के चंदवाजी स्थित निम्स अस्पताल में शुक्रवार देर रात को आग लग गई. अस्पताल में चारों तरफ धुंआ ही धुंआ फैल गया. आग लगने से अस्पताल में मौजूद मरीजों में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही चंदवाजी थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. पुलिस कर्मियों ने अस्पताल से मरीज और परिजनों को बाहर निकलकर जान बचाई. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है.
जमवारामगढ़ डीएसपी रामकिशन विश्रोई के मुताबिक चंदवाजी थाना इलाके में दिल्ली रोड स्थित निम्स अस्पताल में शुक्रवार देर रात को आग लगने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना मिलते ही चंदवाजी थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची. अस्पताल परिसर में चारों तरफ धुंआ फैल रहा था. अस्पताल के वार्डों में काफी संख्या में मरीज भर्ती थे. धुंए के बीच मुंह पर कपड़ा बांधकर पुलिस कर्मियों ने मरीजों और उनके परिजनों को सुरक्षित बाहर निकाला.
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अस्पताल प्रबंधन ने भी अस्पताल को खाली करवाया गया. ग्राउंड फ्लोर पर ऑपरेशन थिएटर की छत की फॉल सीलिंग में आग की लपटें उठने लगी. देखते ही देखते आग ज्यादा फैल गई. ऑपरेशन थिएटर और एमआईसीयू एरिया में धुंआ-धुंआ हो गया. कई परिजन जान बचाने के लिए अपने-अपने मरीज को अस्पताल से बाहर निकालकर ले गए. पुलिस ने भी मरीजों और परिजनों को सुरक्षित अस्पताल से बाहर निकाला. मरीजों को पूरी रात अस्पताल के बाहर खुले में ही गुजारनी पड़ी.
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