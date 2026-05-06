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गिरिडीह में हिंसक झड़प में मौत के बाद हंगामा, माइंस में प्रदर्शन

सीसीएल में हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. यहां शव के साथ लोगों ने माइंस के अंदर हंगामा किया है.

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लोगों से बातचीत करते पुलिस अधिकारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 6, 2026 at 3:20 PM IST

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गिरिडीह: सीसीएल गिरिडीह एरिया के सीपी साइडिंग (क्रशर) में हिंसक झड़प में हुई मौत की घटना के दूसरे दिन भी हंगामा जारी है. यहां शव के साथ लोग पैदल ही शहर से सीसीएल माइंस पहुंचे और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की. 50 लाख रुपये मुआवजा के साथ नौकरी एवं हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग रखी गई. इस दौरान स्थिति को सामान्य करने के लिए सीसीएल प्रबंधन के साथ वार्ता शुरू हुई. हालांकि लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ. लोगों ने पथराव कर दिया. पथराव की घटना के बाद स्थिति और असामान्य हो गई. हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस को हल्का बल का भी प्रयोग करना पड़ा.

क्या है मामला

बता दें कि मंगलवार की रात सीपी साइडिंग (क्रशर) के पास कथित तौर पर कोयला चोरों ने हमला बोला था. इस दौरान सीसीएल के कर्मियों साथ हिंसक झड़प हो गई. इस झड़प में खंडीहा निवासी दिलीप दास को चाकू मारा गया जिससे उसकी मौत हो गई. जबकि कई कर्मी घायल हो गए. वहीं, मौत के बाद हंगामा हो गया. मृतक के परिजनों ने सीसीएल कर्मियों पर हत्या करने का आरोप लगाया.

हिंसक झड़प में मौत को लेकर लोगों में आक्रोश (ETV BHARAT)

एसडीएम के साथ पहुंचे एसडीपीओ

दूसरी तरफ हंगामा और पथराव की सूचना पर एसडीएम श्रीकांत विस्पुते के साथ एसडीपीओ जीतबाहन उरांव, डीएसपी आबिद खान, इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो, इंस्पेक्टर कमलेश पासवान समेत कई पदाधिकारी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. इसके बाद इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई. एसडीएम श्रीकांत विस्पुते ने कहा कि पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं.

Ruckus after death in violent clash at Giridih CCL
हिंसक झड़प के बाद ग्रामीणों में नाराजगी (ETV BHARAT)

चल रही है वार्ता

इधर, सीसीएल गिरिडीह कोलियरी महाप्रबंधक कार्यालय में वार्ता भी शुरू किया गया है. यहां सीसीएल जीएम, पीओ, एसडीपीओ के साथ जेएमएम के नेता एवं झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के नेताओं की मौजूदगी में वार्ता चल रही है.

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