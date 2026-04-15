सुपौल में जलती बस की आग बुझाने आई दमकल टीम को लोगों ने खदेड़ा, थाने तक दौड़ाकर की तोड़-फोड़
सुपौल में खड़ी बस में अचानक आग पकड़ ली. दमकल के देर से पहुंचने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. पढ़ें खबर-
Published : April 15, 2026 at 8:58 PM IST
सुपौल: बिहार के सुपौल में खड़ी बस में आग लग गई. मामला छातापुर मुख्यालय स्थित बस पड़ाव का है, जहां पर बुधवार की शाम खड़ी देव ट्रेवल्स की बस में अचानक आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेजी से फैली की देखते ही देखते आग ने पूरी बस को आगोश में ले लिया. मौके पर दमकल के नहीं पहुंचने पर लोगों में का आक्रोश दिखा.
खड़ी बस में लगी आग : आग लगा देख आस पास के लोग काफी संख्या में बस पड़ाव पर जमा हो गये. दमकल के लिए थाना फोन करने के बाद भीड़ में शामिल कुछ लोग आग बुझाने में जुट गये. पानी व बालू के सहारे आग पर नियंत्रण के लिए जुटे रहे. जानकारी फैलते ही सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गये. जहां अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही. करीब पौने घंटे तक काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया.
दमकल कर्मियों को भीड़ ने खदेड़ा : आक्रोश के बीच भीमपुर थाना से पहुंचे दमकल को गुस्साये लोगों ने खदेड़ना शुरू कर दिया. दमकल कर्मी थाना की ओर लेकर भाग निकले. जिसके बाद आक्रोशित भीड़ सैकड़ों की संख्या में थाना के सामने पहुंच गई. जहां जमकर बवाल काटा. इस दौरान लोगों ने थाना के समीप थाना के वाहन में तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया.
आक्रोशित भीड़ ने की तोड़फोड़ : सीसीटीवी कैमरा, यातायात पुलिस बोर्ड आदि को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. भीड़ सूचना के बाद भी दमकल के नहीं पहुंचने पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे. पूरे घटना क्रम के दौरान पुलिस मौजूद रही. परंतु भीड़ के आक्रोश के आगे बेबस नजर आ रही थी. इधर बस कर्मी मनोज भगत ने बताया कि बीआर 31 पी 8321 नंबर की बस पड़ाव पर खड़ी थी. जो रात के आठ बजे पटना के लिए खुलती है.
शॉट सर्किट से आग लगने का अंदेशा : संयोग है कि उस वक्त बस के अंदर कोई मौजूद नहीं था. संदेह है कि शॉट-सर्किट के कारण आग लगी होगी. बस कंडक्टर ललन सिंह से आग लगने की जानकारी ले रहे हैं. बवाल की सूचना पर एसडीएम अभिषेक कुमार, एसडीपीओ विभाष कुमार, बीडीओ डॉ राकेश गुप्ता मौके पर पहुंचे. जदिया, त्रिवेणीगंज, राजेश्वरी, बलुआ, भीमपुर सहित कई थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची. अधिकारी ने थानाध्यक्ष से विस्तृत जानकारी ली. आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया.
विधि सम्मत होगी कार्रवाई- एसपी : इस बाबत पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस ने बताया कि ''यात्री बस में आग लगने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों के साथ अव्यवहारिक घटना को असमाजिक तत्वों ने अंजाम दिया. साथ ही सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाते हुए कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की गयी. वहीं पुलिस वाहन पर भी हमला किया गया. स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है. भीड़ में शामिल असमाजिक तत्वों को चुन-चुनकर चिन्हित किया जायेगा. जिसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी.''
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