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पटना में यूट्यूबर आर्यन केल्विन के कार्यक्रम में बवाल, पथराव के बाद लाठीचार्ज

पटना: राजधानी पटना में यूट्यूबर आर्यन केल्विन के कार्यक्रम में भारी बवाल हुआ. यूट्यूबर को देखने के लिए उमड़ी भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. इस दौरान पटना बीजेपी कार्यालय पर भी युवकों ने पथराव किया.

आखिरकार फैंस पटना पुलिस के काबू से बाहर हो गए और भाजपा कार्यालय के पास पहुंचकर जबरदस्त पत्थरबाजी शुरू कर दी. भाजपा कार्यालय में जमकर पत्थर फेंके गए, लेकिन मौके पर मौजूद गार्ड ने तुरंत मुख्य द्वार बंद कर दिया, जिससे अंदर मौजूद कई लोगों की जान बची. कार्यालय के अंदर कई पत्थर बिखरे नजर आए और कर्मचारियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई.

राजधानी पटना में रविवार को यूट्यूबर आर्यन केल्विन का एक कार्यक्रम मिलर स्कूल में आयोजित किया जाना था. मिलर स्कूल में फैंस की भारी भीड़ लगी तो पटना पुलिस ने उसे रोका, जिसके बाद आर्यन केल्विन अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर गए. इसके बाद वीरचंद पटेल पथ से इनकम टैक्स चौराहे तक आर्यन अपने दोस्तों के साथ लगातार शो करते रहे और पुलिस फैंस को साइड करती रही.

घटना की सूचना मिलने के बाद पटना एएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद मौके पर पहुंचे. उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया. इस हमले में दो से तीन पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है. भीड़ उग्र होने और हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और युवाओं को पटना की सड़कों पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा.

भाजपा कार्यालय के बाहर मौजूद एक चाय की दुकान पर भी आर्यन केल्विन के फैंस ने लूटपाट और पत्थरबाजी की. गौरतलब है कि यह पहली बार हुआ है जब बिहार में भाजपा की सरकार होने के बावजूद उसके कार्यालय पर पत्थरबाजी हुई है. इस दौरान पटना जिला प्रशासन ने भाजपा कार्यालय की सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की थी, जिसके कारण मुख्य द्वार पर बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई.

पुलिस टीम पर हमला

घटना की सूचना मिलने के बाद पटना एएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद मौके पर पहुंचे और भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया. इस हमले में दो से तीन पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है. भीड़ उग्र होने और हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और युवाओं को पटना की सड़कों पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल कर कार्रवाई करने की बात कह रही है.

पटना एएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि, इन लोगों ने कार्यक्रम रखा था, जिसमें युवाओं की भीड़ अत्यधिक हो गई थी. ज्यादा भीड़ होने के कारण कार्यक्रम नहीं हुआ और यूट्यूबर आकर सीधे निकल गए, इसलिए युवाओं की भीड़ उग्र हो गई. इसमें आयोजक की गलती है. .

यूट्यूबर आर्यन केल्विन के कार्यक्रम में भारी बवाल (ETV Bharat)

"अगर कार्यक्रम कराना था तो पहले से तैयारी करनी थी और प्रशासन को इसकी सूचना देनी चाहिए थी. पत्थरबाजी में कुछ पुलिसकर्मियों को चोट लगी है और पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है." - कृष्ण मुरारी प्रसाद, एएसपी, पटना

कौन है आर्यन केल्विन

आर्यन केल्विन का असली नाम अमन पंडित है, जो झारखंड के धनबाद के रहने वाले हैं. उन्होंने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और कॉमेडियन के रूप में अपनी खास पहचान बनाई है. सोशल मीडिया पर उन्हें 'एल्गोरिथम किंग' भी कहा जाता है. वे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देसी कॉमेडी वीडियो बनाने का काम करते हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 2.8 करोड़ फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 75.9 लाख सब्सक्राइबर्स हैं.

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