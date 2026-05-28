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रुचि गुज्जर ने कान्स में किया था घूंघट, बोलीं, 'यह विरोध का प्रतीक', अब पीएम मोदी से की ये अपील

जयपुर में प्रेस वार्ता में रुचि ने कहा कि महिलाएं सामाजिक दबाव और पुरानी परंपराओं के चलते अपनी पहचान छिपाने को मजबूर हैं.

Actress Ruchi Gujjar
अभिनेत्री रुचि गुज्जर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 28, 2026 at 9:30 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: अभिनेत्री रुचि गुज्जर ने गुरुवार को कांस्टीट्यूशनल क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपने चर्चित घूंघट लुक को लेकर खुलकर अपनी बात रखी. राजस्थान की संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करते हुए उन्होंने पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में रेड कार्पेट पर वॉक किया था. लेकिन उनका यह लुक सिर्फ फैशन नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश था, जिसे लेकर देशभर में बहस छिड़ गई है.

रुचि गुज्जर ने कहा कि उन्होंने घूंघट 'चुप रहने के लिए नहीं, बल्कि विरोध के लिए' पहना था. उनका कहना था कि आज भी देश के कई हिस्सों में महिलाएं सामाजिक दबाव और पुरानी परंपराओं के चलते अपनी पहचान छिपाने को मजबूर हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या घूंघट में रहने के बावजूद महिलाएं सुरक्षित हैं? उनके मुताबिक, असली मुद्दा महिला सुरक्षा है, जो आज भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है.

रुचि गुज्जर का घूंघट पर बेबाक अंदाज, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

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'घूंघट महिलाओं की मजबूरी': प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रुचि ने बताया कि उन्होंने कान्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच का उपयोग ग्रामीण भारत में प्रचलित घूंघट प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किया. उन्होंने कहा कि वह खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हैं और उन्होंने महिलाओं को मजबूरी में घूंघट करते देखा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी संस्कृति का विरोध नहीं कर रहीं, बल्कि महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता की बात कर रही हैं.

Ruchi Gurjar's Distinctive Style
रुचि गुज्जर का अलग अंदाज (ETV Bharat Jaipur)

पीएम मोदी से भी अपील: रुचि गुज्जर ने प्रधानमंत्री से भी अपील की कि देश में घूंघट जैसी प्रथाओं पर गंभीरता से विचार किया जाए और महिलाओं को बिना किसी सामाजिक बंधन के जीने का अधिकार दिया जाए. रुचि ने कहा कि आज जब अखबार और सोशल मीडिया महिला उत्पीड़न की खबरों से भरे पड़े हैं, तो केवल परंपराएं नहीं बल्कि सुरक्षा और सम्मान भी जरूरी है. इस दौरान रुचि ने हर्षिका राणावत की ओर से तैयार की गई पारंपरिक पोशाक पहनी. जिसमें सोने-चांदी के तारों का काम किया गया था. उन्होंने कहा कि पोशाक सम्मान का प्रतीक है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है.

Actress Ruchi Gujjar at a press conference
प्रेस वार्ता में अभिनेत्री रुचि गुज्जर (ETV Bharat Jaipur)

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कान्स के रेड कार्पेट पर अपने इस संदेश के जरिए रुचि गुज्जर ने न केवल फैशन बल्कि सामाजिक सोच पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिससे यह मुद्दा अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है. रुचि का यह लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जहां एक ओर इसे महिलाओं की आजादी के समर्थन में साहसिक कदम बताया जा रहा है. वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे परंपराओं पर हमला मानकर आलोचना भी कर रहे हैं. इससे पहले भी रुचि अपने अनोखे अंदाज के कारण सुर्खियों में रह चुकी हैं.

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घूंघट पर बोली रुचि गुज्जर
RUCHI GUJJAR ON GHOONGHAT

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