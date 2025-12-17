ETV Bharat / state

छात्रों के विरोध के बीच हुई सिंडिकेट, RU में शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ, नई भर्ती पर फैसला नहीं

राजस्थान विश्वविद्यालय में हुई सिंडिकेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई. इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़ा बहुप्रतीक्षित फैसला लिया गया. पिछले कई वर्षों से शिक्षक जिस ऑर्डिनेंस 141 को लागू करने की मांग कर रहे थे, उसे सिंडिकेट ने स्वीकृति दे दी. इस फैसले के बाद अब विश्वविद्यालय में जल्द ही कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) लागू की जाएगी, जिसके तहत 350 से ज्यादा शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा.

जयपुर: छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच बुधवार को राजस्थान विश्वविद्यालय (RU) की सिंडिकेट आयोजित हुई. जिसमें लंबे समय से अटकी पदोन्नति का रास्ता साफ हुआ. सिंडिकेट में ऑर्डिनेंस 141 को पास किया गया. जिसके तहत अब राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षकों की पदोन्नति कर सकेगा. हालांकि नई भर्ती पर अभी भी फैसला नहीं हो पाया है.

पदोन्नति का रास्ता साफ होने से विश्वविद्यालय के शिक्षकों में खासा उत्साह देखने को मिला और उन्होंने सिंडिकेट के इस फैसले का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार जताया. वहीं इन पर विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो अल्पना कटेजा ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय की सिंडिकेट में शिक्षकों के रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के लिए यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तैयार बहु प्रतीक्षित ऑर्डिनेंस 141 पारित किया गया. इसका लाभ सभी शिक्षकों को मिलेगा. मार्च 2026 से पहले पहले पदोन्नति का काम शुरू कर दिया जाएगा.

वहीं उन्होंने कहा कि यदि सरकार से शिक्षकों के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की परमिशन मिलती है, तो ये प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी. हालांकि सिंडिकेट में नई भर्तियों से जुड़े रोस्टर रजिस्टर पर सहमति ही नहीं बन सकी. इस प्रस्ताव को फिलहाल टालते हुए अगली सिंडिकेट में दोबारा रखने का फैसला लिया गया है, ताकि भर्ती प्रक्रिया पर अंतिम फैसला लिया जा सका. वहीं सिंडिकेट में राजस्थान विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 25 अप्रैल को आयोजित करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी. इसके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर तैयारियां शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

उधर, सिंडिकेट के दौरान छात्रों ने वीसी सेक्रेटेरिएट का घेराव कर कर विरोध प्रदर्शन भी किया. प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप था कि विश्वविद्यालय के छात्रावासों की स्थिति बेहद जर्जर हो चुकी है, बावजूद इसके प्रशासन मरम्मत और सुविधाएं सुधारने के बजाय इसी आधार पर रिक्त सीटों पर प्रवेश नहीं ले रहा है, जिससे सैकड़ों छात्र छात्रावास सुविधा से वंचित रह रहे हैं. छात्रों ने इस मांग को विश्वविद्यालय की नीतिगत निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए इस मुद्दे को सिंडिकेट में रखने और सिंडिकेट में भी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग रखी. वहीं इस दौरान वीसी सेक्रेटेरिएट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटा जा सके.