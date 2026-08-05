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Jaipur Protest : छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने किया दंडवत प्रणाम, उग्र हुए तो पुलिस ने चार को लिया हिरासत में

राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर छात्रों का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला.

Protest for Student Election
छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 5:26 PM IST

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Updated : August 5, 2026 at 7:36 PM IST

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जयपुर: छात्र नेताओं और छात्रों ने बुधवार को संविधान पार्क के सामने दंडवत होकर लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हुए सरकार से तत्काल छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पहले संविधान पार्क और विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदर्शन उग्र होता देख पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार छात्रों को हिरासत में ले लिया, जबकि अन्य प्रदर्शनकारियों को परिसर में तितर-बितर कर दिया.

राजस्थान विश्वविद्यालय से हर दिन छात्रसंघ चुनाव की मांग उठ रही है. इस क्रम में बुधवार को छात्र नेता नीरज कीचड़ की अगुवाई में छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर छात्रसंघ चुनाव बहाल करने के समर्थन में नारे लगाए. इस दौरान खीचड़ ने कहा कि पिछले चार वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं होने के कारण छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज दब रही है और विश्वविद्यालयों में छात्र प्रतिनिधित्व पूरी तरह खत्म हो गया है. छात्रों ने संविधान के समक्ष दंडवत होकर ये संदेश देने का प्रयास किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवाओं को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिए.

छात्रसंघ चुनाव की मांग, सुनिए नीरज खीचड़ ने क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)

इस दौरान छात्र नेता नीरज खीचड़ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब अन्याय ही व्यवस्था बन जाए तो संघर्ष करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बन जाता है. उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों से छात्रसंघ चुनाव बंद पड़े हैं. इस दौरान कई छात्र नेता धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं, कुछ अनशन पर भी बैठे, लेकिन सरकार ने अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया. उनका आरोप था कि सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते कि गांव-ढाणी से आने वाला सामान्य छात्र छात्रसंघ चुनाव के माध्यम से नेतृत्व की मुख्यधारा में आए, क्योंकि इससे उनकी पारिवारिक राजनीति को चुनौती मिलती है.

Police Action on Students
छात्रों को हिरासत में लेता पुलिस प्रशासन (ETV Bharat Jaipur)

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उन्होंने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय और इसके संघटक कॉलेजों में दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे समय में प्रशासन से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता, बल्कि छात्र नेता ही उनकी मदद के लिए आगे आते हैं. इसलिए छात्रसंघ केवल चुनाव की प्रक्रिया नहीं, बल्कि छात्रों की आवाज और उनके अधिकारों का मंच है.

नीरज खीचड़ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ये प्रदर्शन सांकेतिक लेकिन यदि 20 अगस्त तक सरकार छात्रसंघ चुनाव कराने की घोषणा नहीं करती है तो विधानसभा सत्र के दौरान सरकार का घेराव किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि वे आज से पूरे प्रदेश में युवाओं को एकजुट करने के अभियान की शुरुआत करेंगे और 20 अगस्त को राजस्थान का एक-एक युवा सड़कों पर उतरकर छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन करेगा.

Demand of Student Election
संविधान पार्क में दंडवत कर छात्र संघ चुनाव कराने की गुहार (ETV Bharat Jaipur)

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प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही. छात्रों और पुलिस के बीच कुछ देर तक हल्की धक्का-मुक्की भी हुई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने चार छात्रों को हिरासत में लिया, जबकि बाकी प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाकर परिसर में शांति व्यवस्था बनाई.

Last Updated : August 5, 2026 at 7:36 PM IST

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