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Jaipur Protest : छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने किया दंडवत प्रणाम, उग्र हुए तो पुलिस ने चार को लिया हिरासत में

जयपुर: छात्र नेताओं और छात्रों ने बुधवार को संविधान पार्क के सामने दंडवत होकर लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हुए सरकार से तत्काल छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पहले संविधान पार्क और विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदर्शन उग्र होता देख पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार छात्रों को हिरासत में ले लिया, जबकि अन्य प्रदर्शनकारियों को परिसर में तितर-बितर कर दिया.

राजस्थान विश्वविद्यालय से हर दिन छात्रसंघ चुनाव की मांग उठ रही है. इस क्रम में बुधवार को छात्र नेता नीरज कीचड़ की अगुवाई में छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर छात्रसंघ चुनाव बहाल करने के समर्थन में नारे लगाए. इस दौरान खीचड़ ने कहा कि पिछले चार वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं होने के कारण छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज दब रही है और विश्वविद्यालयों में छात्र प्रतिनिधित्व पूरी तरह खत्म हो गया है. छात्रों ने संविधान के समक्ष दंडवत होकर ये संदेश देने का प्रयास किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवाओं को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिए.

छात्रसंघ चुनाव की मांग, सुनिए नीरज खीचड़ ने क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)

इस दौरान छात्र नेता नीरज खीचड़ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब अन्याय ही व्यवस्था बन जाए तो संघर्ष करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बन जाता है. उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों से छात्रसंघ चुनाव बंद पड़े हैं. इस दौरान कई छात्र नेता धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं, कुछ अनशन पर भी बैठे, लेकिन सरकार ने अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया. उनका आरोप था कि सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते कि गांव-ढाणी से आने वाला सामान्य छात्र छात्रसंघ चुनाव के माध्यम से नेतृत्व की मुख्यधारा में आए, क्योंकि इससे उनकी पारिवारिक राजनीति को चुनौती मिलती है.