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RTU ने बीटेक फाइनल का रिजल्ट रिकॉर्ड 5 दिन में किया जारी, 97% स्टूडेंट पास

बीटेक फाइनल सेमेस्टर का परिणाम वीसी ने शुक्रवार सुबह 11:30 बजे किया जारी.

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 1:51 PM IST

2 Min Read
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कोटा: राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (RTU) ने बीटेक फाइनल सेमेस्टर का परिणाम 5 दिन में जारी कर रिकॉर्ड बनाया है. कुलगुरु प्रोफेसर निमित्त रंजन चौधरी ने शुक्रवार सुबह 11:30 बजे रिजल्ट जारी किया. परीक्षा में 97.18 विद्यार्थी पास हुए. ये विद्यार्थी आरटीयू के यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के साथ प्रदेश के 43 इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे. 7315 परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया था. इनमें 7109 पास हुए जबकि बैक एग्जाम वाले 123 विद्यार्थियों में से 69 पास हुए. इनका प्रतिशत 56.09 रहा.

कुलगुरु प्रोफेसर निमित्त रंजन चौधरी ने बताया कि परिणाम जल्दी जारी करने से विद्यार्थियों को प्लेसमेंट और कंपनियों में जॉब में मदद मिलेगी. इसके लिए मार्कशीट और रिजल्ट की आवश्यकता होती है. कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, जिन्हें आगे की पढ़ाई के लिए अपनी अंक तालिकाओं के आवश्यकता होती है. विद्यार्थी मास्टर्स और मैनेजमेंट कोर्सेज की पढ़ाई आगे करते हैं. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. विवेक पांडे ने बताया कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं 21 अप्रैल से 23 मई तक हुई थी. विद्यार्थियों को 2 मई तक प्रोजेक्ट सबमिट करने थे. यह प्रोजेक्ट दो मई तक मिले. स्टाफ ने परिणाम 5 दिन में जारी कर दिया. विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के आधिकारिक वेबसाइट पर इन्हें देख सकते हैं.

रिजल्ट पर वीसी चौधरी बोले... (ETV Bharat Kota)

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The Vice-Chancellor releasing the B.Tech final year semester results.
बीटेक फाइनल ईयर सेमेस्टर का परिणाम जारी करते वीसी (ETV Bharat Kota)

वीसी प्रो. चौधरी का कहना है कि आरटीयू ने एक बार पहले भी 5 दिन में परिणाम जारी किया था,जो मई के अंतिम सप्ताह में जारी किया था. इस बार पहले सप्ताह में ही जारी कर दिया है. 20 दिन पहले परिणाम जारी होने से विद्यार्थियों को काफी फायदा होगा. परीक्षाओं को भी हम समय पर करवा रहे हैं. सीओई प्रो. पांडे ने पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं देरी से होने के सवाल पर कहा, एडमिशन प्रक्रिया लंबी होती है, इसलिए परीक्षाएं देरी से होती है. हम अब पूरा टाइम शेड्यूल बनाकर परीक्षाएं करा रहे हैं. बच्चों को पहले से पता होता है कि किस सेमेस्टर में कब उनकी पढ़ाई होगी और परीक्षाएं किस टाइम पीरियड में होगी. इसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है.

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VC PROFESSOR NIMIT RANJAN CHAUDHARY
BTECH FINAL SEMESTER RESULTS
97 PERCENTAGE OF STUDENTS PASSED
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