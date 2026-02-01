ETV Bharat / state

बस में बिना टिकट मिलीं सभी सवारियां, RTO ने काटा 18,500 रुपये का चालान

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की आरटीओ सोना चंदेल ने एक बार फिर नियमों की अवहेलना करने पर सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई. उनके नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया. नाहन से टोगला नगला एक कार्यक्रम में जा रही आरटीओ सिरमौर सोना चंदेल और उनकी टीम ने रास्ते में विभिन्न स्थानों पर चेकिंग के दौरान नियमों की अनदेखी के गंभीर मामले पकड़े और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई.

बिना टिकट मिली सवारियां

पहले मामले में आरटीओ ने टोगला नगला से पहले ब्यास गांव में एक निजी बस को जांच के लिए रोका. बस में करीब 25 सवारियां मौजूद थीं, लेकिन किसी भी यात्री के पास टिकट नहीं था. जांच में सामने आया कि कंडक्टर ने जानबूझकर यात्रियों को टिकट नहीं दिया था, जब उससे पूछताछ की गई तो वो बहाने बनाता नजर आया. हैरानी की बात यह रही कि बस कंडक्टर के पास वैध परिचालक लाइसेंस भी नहीं था. इस गंभीर लापरवाही पर आरटीओ ने बस का 18,500 रुपये का चालान किया. साथ ही सवारियों को भी इस बारे जागरूक रहने का आग्रह किया.

डंपर की नंबर प्लेट मिली फर्जी

इसके अलावा पांवटा साहिब-नाहन हाइवे पर बोहलियों के समीप सड़क किनारे एक डंपर खड़ा मिला, जिसमें न तो चालक मौजूद था और न ही कोई अन्य व्यक्ति. जांच करने पर डंपर की नंबर प्लेट फर्जी पाई गई. डंपर पर (एचआर58डी-6107) नंबर अंकित था, जबकि वास्तविक पंजीकरण नंबर (एचआर58डी-0409) निकला. सड़क किनारे लावारिस हालत में खड़े इस डंपर पर नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए 47,000 रुपए का चालान किया गया.