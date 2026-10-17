पौड़ी में बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के संचालित ऐप की दो प्राइवेट बाइकें सीज, ARTO ने खुद बुक की राइड
एआरटीओ ने पौड़ी जिले में बिना लाइसेस संचालित राइ़ड सर्विस ऐप की दो निजी बाइकें सीज की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 17, 2026 at 4:53 PM IST
पौड़ी: जिले में निजी नंबर पर पंजीकृत वाहनों का व्यावसायिक इस्तेमाल रोकने के लिए परिवहन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है. इसी क्रम में पौड़ी में ऑन डिमांड राइड सर्विस देने वाले एक ऐप के माध्यम से सवारियां ढोने में इस्तेमाल की जा रही एक निजी नंबर की बाइक को परिवहन विभाग ने सीज कर दिया. कार्रवाई के दौरान एआरटीओ पौड़ी ने स्वयं सवारी बनकर ऐप के माध्यम से बाइक बुक की और इसके बाद विभागीय टीम ने वाहन को पकड़ लिया.
जानकारी के मुताबिक, परिवहन विभाग को शिकायत और सूचना मिली कि राइड सर्विस देने वाले ऐप के जरिए निजी नंबर की बाइक का इस्तेमाल सवारियां ढोने के लिए किया जा रहा है. मामले की पुष्टि करने के लिए एआरटीओ पौड़ी ने खुद ऐप के माध्यम से बाइक बुक की. बाइक चालक सवारी लेने पहुंचा और एआरटीओ को लेकर रवाना हुआ. इस दौरान कंडोलिया के पास परिवहन विभाग के अन्य अधिकारी ने बाइक को रोककर चालक से पीछे बैठे व्यक्ति के संबंध में पूछताछ की.
बताया गया कि चालक ने पीछे बैठे एआरटीओ को अपना जानकार बताया. इसके बाद विभागीय टीम ने वाहन की जांच की और उसे पौड़ी स्थित आरटीओ कार्यालय ले जाकर सीज कर दिया. निजी वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ परिवहन विभाग की कार्रवाई केवल पौड़ी तक सीमित नहीं रही. श्रीनगर में भी एआरटीओ मंगल सिंह ने स्वयं सवारी बनकर ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की. विभाग की इस पहल का उद्देश्य ऐप आधारित परिवहन सेवाओं के नाम पर निजी नंबर के वाहनों से सवारियां ढोने की गतिविधियों पर अंकुश लगाना है.
निजी नंबर पर पंजीकृत वाहनों का नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल करना मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन है. ऐसे वाहनों से सवारियां ढोने के मामलों में परमिट, बीमा और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों का पालन भी महत्वपूर्ण है. व्यावसायिक उद्देश्य से वाहन संचालित करने के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना आवश्यक है.
-मंगल सिंह, एआरटीओ-
एआरटीओ ने कहा कि, जिले में ऐप के माध्यम से सवारियां ढोने वाले निजी नंबर के वाहनों पर लगातार नजर रखी जा रही है. यदि कोई वाहन नियमों का उल्लंघन कर व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल होता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा. विभाग की इस कार्रवाई से ऐप के माध्यम से निजी वाहनों का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों में हड़कंप मचने की संभावना है.
उत्तराखंड में राइस सर्विस ऐप के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस का होना अनिवार्य है. लाइसेंस के आधार पर ही ऐप संचालित किया जा सकता है. साथ ही एग्रीगेटर लाइसेंस के जरिए सिर्फ पीली नंबर प्लेट वाले वाहन ही सवारी ढो सकते हैं. इस लाइसेंस के तहत बाइक राइडर का पुलिस वेरिफिकेशन और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ऐप में अपलोड होना जरूरी होता है.
-मंगल सिंह, एआरटीओ-
ये भी पढ़ें: