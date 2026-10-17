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पौड़ी में बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के संचालित ऐप की दो प्राइवेट बाइकें सीज, ARTO ने खुद बुक की राइड

पौड़ी में बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के संचालित ऐप की दो प्राइवेट बाइकें सीज ( PHOTO- ETV Bharat )

पौड़ी: जिले में निजी नंबर पर पंजीकृत वाहनों का व्यावसायिक इस्तेमाल रोकने के लिए परिवहन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है. इसी क्रम में पौड़ी में ऑन डिमांड राइड सर्विस देने वाले एक ऐप के माध्यम से सवारियां ढोने में इस्तेमाल की जा रही एक निजी नंबर की बाइक को परिवहन विभाग ने सीज कर दिया. कार्रवाई के दौरान एआरटीओ पौड़ी ने स्वयं सवारी बनकर ऐप के माध्यम से बाइक बुक की और इसके बाद विभागीय टीम ने वाहन को पकड़ लिया.

जानकारी के मुताबिक, परिवहन विभाग को शिकायत और सूचना मिली कि राइड सर्विस देने वाले ऐप के जरिए निजी नंबर की बाइक का इस्तेमाल सवारियां ढोने के लिए किया जा रहा है. मामले की पुष्टि करने के लिए एआरटीओ पौड़ी ने खुद ऐप के माध्यम से बाइक बुक की. बाइक चालक सवारी लेने पहुंचा और एआरटीओ को लेकर रवाना हुआ. इस दौरान कंडोलिया के पास परिवहन विभाग के अन्य अधिकारी ने बाइक को रोककर चालक से पीछे बैठे व्यक्ति के संबंध में पूछताछ की.