PM के संसदीय क्षेत्र सहित 5 जिलों में RTO तैनात नहीं; बिना ARTO लखनऊ, मंत्री ने दिया यह जवाब
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से जब महीनों से विभाग के खाली पदों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने टालने की कोशिश की.
लखनऊ: यूपी सरकार ने प्रदेश में सड़क हादसों में 50 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य तय किया है. लेकिन आंकड़े बता रहे हैं, कि यह संख्या घटने की बजाय बढ़ रही है. पिछले साल के मुकाबले सड़क हादसों में 12.5 प्रतिशत, दुर्घटना में मृतकों की संख्या 15.6 प्रतिशत और घायलों की संख्या में 14.3 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. इसकी एक वजह यह भी है, कि प्रदेश के कई जिलों में RTO और ARTO के पद महीनों से खाली हैं.
उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से जब महीनों से परिवहन विभाग के खाली पदों को लेकर सवाल किया गया तो टालने की कोशिश की. साथ ही यह दावा भी किया कि जल्द ही खाली पदों पर तैनाती करा दी जाएगी.
पहले जानें प्रदेश में हादसों का हाल: जनवरी से अक्टूबर 2024 तक उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 36,940 थी. जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच सड़क हादसों की संख्या बढ़कर 41,598 पहुंच गई. यानी पिछले साल के मुकाबले 4658 सड़क हादसे ज्यादा हुए. यह बढ़ोत्तरी 12.6 फीसदी है.
जनवरी से अक्टूबर 2024 तक इन हादसों में मृतकों की संख्या 19,251 थी. जनवरी से अक्टूबर 2025 में मृतकों की संख्या बढ़कर 22,245 पहुंच गई. यानी मृतकों की संख्या में भी 2,994 की बढ़ोतरी हुई है. यह बढ़ोत्तरी 15.6 प्रतिशत है.
जनवरी से अक्टूबर 2024 तक सड़क हादसों में घायलों की संख्या 27,769 थी. जनवरी से अक्टूबर 2025 तक यह संख्या बढ़कर 31,739 पहुंच गई. पिछले साल की तुलना में 3,970 लोग ज्यादा घायल हुए. यह बढ़ोत्तरी भी 14.3 फीसदी है.
अब जानें कहां-कहां खाली चल रहे पद: प्रदेश में वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और आजमगढ़ में आरटीओ के पद खाली चल रहे हैं. जबकि दो महीने पहले ही 5 एआरटीओ को प्रमोट करके आरटीओ बनाया गया है, लेकिन इनकी तैनाती अभी तक नहीं की जा सकी है.
हालात यह हैं, कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आरटीओ का पद 2 महीने से खाली है. बनारस में तैनात रहे आरटीओ शिखर ओझा डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद पर प्रमोट हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहां पर किसी अधिकारी की तैनाती नहीं की गई है.
इसी तरह से आजमगढ़ में आरटीओ प्रवर्तन का पद खाली है. मेरठ में आरटीओ का पद खाली है. सहारनपुर में भी बिना आरटीओ के ही कार्यालय चल रहा है. लखनऊ में तैनात एआरटीओ (प्रवर्तन) राजीव बंसल के खिलाफ एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज की है. यह पद भी खाली चल रहा है.
राजीव बंसल के खिलाफ शासन स्तर पर जांच चल रही है. वह अवकाश पर हैं, लेकिन उनकी जगह किसी की नियुक्ति नहीं की गई है. जबकि हाल ही में आरआई से प्रमोट होकर 23 अधिकारी एआरटीओ बनाए जा चुकी हैं. इनमें से भी किसी की तैनाती अभी नहीं की जा सकी है.
अक्टूबर में प्रदेश के मुख्य सचिव सभी खाली पदों पर तैनाती के निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन परिवहन विभाग की सुस्ती से अभी तक नई तैनाती नहीं की सकी है. जबकि सड़क हादसों को रोकने के लिए विभाग की जिम्मेदारी तय है.
