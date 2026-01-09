ETV Bharat / state

सावधान..! RTO e-Challan के नाम पर नया साइबर फ्रॉड, वाट्सएप पर APK लिंक को लेकर धमतरी पुलिस की चेतावनी

धमतरी पुलिस ने APK फाइल को लेकर सावधान रहने की अपील की है. वाट्सएप पर RTO e-Challan के नाम पर ठगी हो रही है.

RTO CHALLAN WHATSAPP FRAUD
मोबाइल में इंस्टॉल होने पर क्या-क्या हो सकता है (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 9, 2026 at 9:57 PM IST

धमतरी: जिले में शातिर ठगों ने RTO e-Challan के नाम पर साइबर ठगी का नया तरीका शुरू कर दिया है. ठग WhatsApp और SMS के जरिए फर्जी APK लिंक भेजकर लोगों के मोबाइल और बैंक खातों को निशाना बना रहे हैं. धमतरी पुलिस ने नागरिकों से ऐसे किसी भी लिंक से दूर रहने की अपील की है.

एसपी सूरज सिंह परिहार ने दी जानकारी: धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि जिले में साइबर अपराधी “RTO challan e-Court Notice.apk” नाम से फर्जी लिंक भेज रहे हैं. यह लिंक पूरी तरह से फर्जी और खतरनाक है, जिसे डाउनलोड करते ही मोबाइल हैक हो सकता है.

RTO या परिवहन विभाग कभी भी वाट्सएप पर चालान नहीं भेजता, अगर APK फाइल है तो और सावधान रहें, APK फाइल में खतरनाक मालवेयर होता है. इसे इंस्टॉल ना करें इससे कई निजी जानकारी, बैंकिंग जानकारी ठगों के पास पहुंच जाती है नागरिकों से अपील है कि सतर्क रहें- सूरज सिंह परिहार, पुलिस अधीक्षक, धमतरी

मोबाइल में इंस्टॉल होने पर क्या-क्या हो सकता है

  • OTP चुरा लेता है
  • SMS और कॉन्टैक्ट एक्सेस कर लेता है
  • बैंकिंग डाटा और UPI जानकारी हैक कर लेता है
  • WhatsApp अकाउंट पर भी कब्जा कर सकता है

धमतरी पुलिस की महत्वपूर्ण अपील: धमतरी पुलिस ने नागरिकों के लिए जरूरी सावधानियां जारी की हैं. पुलिस ने बताया कि RTO या परिवहन विभाग कभी भी WhatsApp पर e-Challan नहीं भेजता. e-Challan हमेशा आधिकारिक माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आता है. अनजान नंबर से आए APK लिंक या फाइल डाउनलोड न करें.

और क्या सावधानी रख सकते हैं

  • मोबाइल में Auto Download और Auto Update बंद रखें
  • किसी भी APK फाइल को बिना जांच इंस्टॉल न करें
  • गलती से APK इंस्टॉल हो जाए तो तुरंत मोबाइल डेटा/इंटरनेट बंद करें
  • UPI और इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग न करें
  • WhatsApp में जाकर Linked Devices चेक करें
  • सभी पासवर्ड और UPI PIN तुरंत बदलें

साइबर ठगी होने पर कहां करें शिकायत: यदि आप साइबर ठगी का शिकार हो जाएं तो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें.

पुलिस की अपील: धमतरी पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि स्वयं सतर्क रहें, अपने परिवार और परिचितों को भी जागरूक करें. सावधानी ही साइबर सुरक्षा का सबसे मजबूत हथियार है.

