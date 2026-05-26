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UP DL Scam: डीएल बनाने वाली कंपनी पर भर्ती के नाम पर वसूली का आरोप, 25 जिलों के डीएम से मांगी गई रिपोर्ट

जांच के आदेश देकर विदा हुईं किंजल सिंह: इस खुलासे के बाद तत्कालीन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किंजल सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन 25 जिलों के जिलाधिकारियों को सात दिन के अंदर मामले की निष्पक्ष जांच कर आख्या सौंपने का आदेश दिया था. लेकिन सात दिन की तय समय सीमा तो छोड़िए, कई महीने बीत जाने के बाद भी संबंधित जिलों से मुख्यालय को कोई जांच रिपोर्ट नहीं भेजी गई. इस ढुलमुल रवैए पर परिवहन मुख्यालय की तरफ से जिलों को कई बार कड़े रिमाइंडर भी भेजे गए, जिनका कोई असर नहीं हुआ. इसी बीच अप्रैल माह में तेजतर्रार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किंजल सिंह का अचानक ट्रांसफर हो गया, जिसके बाद यह जांच पूरी तरह ठंडे बस्ते में चली गई.

लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है क्योंकि नई कंपनियों ने आते ही कर्मचारियों की भर्ती के नाम पर बड़ा खेल करना शुरू कर दिया. प्रदेश के करीब 25 जिलों से ऐसी गंभीर शिकायतें प्राप्त हुईं कि डाटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती के नाम पर बड़े स्तर पर अवैध वसूली की गई है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनाने की जिम्मेदारी एक अकेली कंपनी से वापस लेकर तीन अलग-अलग कंपनियों को सौंपी थी. इस बड़े बदलाव का मुख्य मकसद यह था कि ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह का घपला या भ्रष्टाचार न होने पाए.

मोनोपोली खत्म करने के लिए ब्लैकलिस्ट हुई थी पुरानी कंपनी. (Photo Credit: ETV Bharat)

परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने लिया संज्ञान: जब इस पूरे प्रकरण को लेकर उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला अब उनके संज्ञान में आ चुका है. उन्होंने आश्वस्त किया कि भर्ती घोटाले की इस शिकायत की उच्च स्तर से गहन जांच कराई जाएगी और जो भी अधिकारी या कंपनी दोषी पाई जाएगी, उस पर सख्त कार्रवाई होगी. गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस परियोजना में डीएल बनाने, प्रिंटिंग और डिलीवरी का काम सिल्वर टच, फोकाम डॉट नेट और रोजमार्टा जैसी निजी कंपनियों को आउटसोर्स किया है.

गरा और कानपुर जोन के 25 आरटीओ दफ्तरों में चल रहा था खेल. (Photo Credit: ETV Bharat)

25 जिलों में 'फोकाम डॉट नेट' पर आरोप: इसमें से आगरा और कानपुर जोन के कुल 25 महत्वपूर्ण जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी पूरी जिम्मेदारी 'फोकाम डॉट नेट' नाम की कंपनी के पास सुरक्षित है. इन दोनों जोन के विभिन्न आरटीओ (RTO) और एआरटीओ कार्यालयों में वर्तमान में कंपनी के करीब 125 निजी कर्मचारी पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं. कार्यदायी संस्था के खिलाफ डाटा एंट्री ऑपरेटरों (DEO) से नौकरी के नाम पर वसूली और बाहरी तत्वों से गलत डेटा फीडिंग कराने के बेहद संगीन आरोप लगे हैं. इन आरोपों के बाद फरवरी माह में परिवहन आयुक्त ने आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, बांदा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, महोबा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के डीएम को पत्र लिखा था.

अब नई कार्यदायी संस्थाओं पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप. (Photo Credit: ETV Bharat)

दो वरिष्ठ अधिकारियों की समिति को दी थी जिम्मेदारी: परिवहन आयुक्त ने अपने पत्र में प्रत्येक जनपद में दो वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष जांच समिति गठित कर बिंदुवार रिपोर्ट निर्धारित समय के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा था कि यदि प्रथम दृष्टया कोई अनियमितता पाई जाती है, तो तत्काल प्रभाव से आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इस बड़े प्रकरण की शासन स्तर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी, लेकिन कमिश्नर के बदलते ही जिला स्तर के अधिकारियों ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया. इस संबंध में जब डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (IT) विजय कुमार सिंह से बात की गई, तो उनका रुख थोड़ा अलग था.

कई जिलों से नहीं आई आख्या, फिर भेजा जा रहा है रिमाइंडर. (Photo Credit: ETV Bharat)

मोनोपोली खत्म करने के लिए लिया था फैसला: उन्होंने बताया कि कुछ चुनिंदा जिलों से जांच रिपोर्ट जरूर मुख्यालय को प्राप्त हुई है, लेकिन सभी 25 जिलों की संयुक्त रिपोर्ट अब तक नहीं आई है. उन्होंने कहा कि जिन जिलों से आख्या लंबित है, उन्हें फिर से एक कड़ा रिमाइंडर भेजा जा रहा है ताकि पूरी स्थिति साफ हो सके. दूसरी तरफ परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने स्पष्ट किया कि पहले राज्य में केवल एक ही एजेंसी काम कर रही थी, जिसकी अपनी मोनोपोली थी. इसी एकाधिकार और मोनोपोली को जड़ से खत्म करने के लिए पुरानी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर तीन नई कंपनियों को यह काम पारदर्शी ढंग से करने के लिए आवंटित किया गया था.

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