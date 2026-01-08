RTO के साथ डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी चेकिंग करने मैदान में उतरे, 138 वाहन चालकों का हुआ चालान
लखनऊ संभाग के आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय ने बताया कि बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वाले 138 दोपहिया वाहनों के ड्राइवर्स के चालान किए गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 8, 2026 at 9:03 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एक से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान सड़क सुरक्षा जागरूकता और प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है. गुरुवार को आरटीओ प्रवर्तन के साथ डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लखनऊ जोन इंफोर्समेंट टीम के साथ मैदान में चेकिंग अभियान चलाने उतरे. घंटाघर के पास रूमी गेट पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया.
बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों पर एक्शन: इस अभियान के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वाले 138 दोपहिया वाहनों के चालान किए गए. लखनऊ संभाग के आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय ने बताया कि अभियान के दौरान कुछ चालकों की नशे की जांच भी ब्रेथ एनालाइजर से की गई. 12 चालकों की जांच में एक चालक का अल्कोहल स्तर निर्धारित क्षमता से अधिक पाया गया, जिसका चालान किया गया.
यातायात नियमों का पालन करने की अपील: परिवहन विभाग सड़क का प्रयोग करने वाले सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों पालन करें. चोट से बचाव व जीवन रक्षा के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें. चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग कभी न करें.
नशे की हालत में वाहन न चलाएं: नशे की हालत में वाहन कभी न चलाएं. गलत दिशा में वाहन कभी न चलाएं. लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करें. वाहन को यथा संभव धीमी गति में चलाएं. ट्रैक्टर ट्रालियों व व्यावसायिक वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप आवश्य लगायें. वर्तमान में शीत लहर और कोहरे से सड़क पर दृश्यता स्पष्ट होने पर ही वाहन चलाएं.
वाहन रोककर मोबाइल फोन इस्तेमाल करें: विशेष परिस्थितियों में गाड़ी को सड़क पर किनारे खड़ी करके मोबाइल फोन का प्रयोग करें. गुरुवार को चलाए गए चेकिंग अभियान में उप परिवहन आयुक्त, लखनऊ परिक्षेत्र राधेश्याम, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) लखनऊ संभाग प्रभात पाण्डेय, यात्री/मालकर अधिकारी लखनऊ अनीता वर्मा और आभा त्रिपाठी के साथ लखनऊ प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे.
