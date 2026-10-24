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नोएडा: समस्याओं के निस्तारण के लिए आरटीओ में लगेगा परिवहन मेला, जानिए कब होगा इसका आयोजन

आरटीओ विभाग आयोजित करेगा मेला ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: आरटीओ विभाग में देखा जाए तो पब्लिक जब अपना काम करने जाती है तो उसे तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है. साथ ही दलालों के चंगुल में फंसकर पब्लिक पैसा और समय गंवाने के बावजूद भी सही जानकारी नहीं पाती है. इन तमाम समस्याओं को देखते हुए अब आरटीओ विभाग में हर महीने के चौथे शुक्रवार को मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पब्लिक अपनी किसी भी समस्या का निस्तारण आसानी से कर सकती है. यह जानकारी एआरटीओ नोएडा नंदकुमार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि यह मेला अगले माह से शुरू किया जाएगा.

एआरटीओ नोएडा नन्द कुमार ने बताया कि प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में परिवहन मेलों के आयोजन के निर्देश दिए गए है. इसके अनुपालन में गौतमबुद्धनगर में विभिन्न तिथियों पर परिवहन मेलों का आयोजन किया जाएगा. परिवहन मेलों में लोगों को बकाया वाहन कर जमा करने, शास्ति में छूट का लाभ लेने, नए वाहनों का पंजीकरण कराने, फिटनेस संबंधी कार्यों तथा परमिट से जुड़े प्रकरणों के निस्तारण की सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य है.