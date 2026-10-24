नोएडा: समस्याओं के निस्तारण के लिए आरटीओ में लगेगा परिवहन मेला, जानिए कब होगा इसका आयोजन
इस मेले को आयोजन करने का उद्देश्य जनता की समस्याओं को दूर करने के साथ ही लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करना है.
Published : October 24, 2026 at 7:34 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: आरटीओ विभाग में देखा जाए तो पब्लिक जब अपना काम करने जाती है तो उसे तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है. साथ ही दलालों के चंगुल में फंसकर पब्लिक पैसा और समय गंवाने के बावजूद भी सही जानकारी नहीं पाती है. इन तमाम समस्याओं को देखते हुए अब आरटीओ विभाग में हर महीने के चौथे शुक्रवार को मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पब्लिक अपनी किसी भी समस्या का निस्तारण आसानी से कर सकती है. यह जानकारी एआरटीओ नोएडा नंदकुमार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि यह मेला अगले माह से शुरू किया जाएगा.
एआरटीओ नोएडा नन्द कुमार ने बताया कि प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में परिवहन मेलों के आयोजन के निर्देश दिए गए है. इसके अनुपालन में गौतमबुद्धनगर में विभिन्न तिथियों पर परिवहन मेलों का आयोजन किया जाएगा. परिवहन मेलों में लोगों को बकाया वाहन कर जमा करने, शास्ति में छूट का लाभ लेने, नए वाहनों का पंजीकरण कराने, फिटनेस संबंधी कार्यों तथा परमिट से जुड़े प्रकरणों के निस्तारण की सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य है.
इसके अलावा, स्क्रैप किए गए वाहनों के सापेक्ष नए वाहन के पंजीकरण और आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों (ईओएल—End of Life) के संबंध में जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी. मेले के माध्यम से लोगों को ईओएल वाहनों के संबंध में शासन द्वारा जारी आदेशों की जानकारी दी जाएगी. साथ ही, परिवर्तन योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए इसके अंतर्गत पंजीकरण कराने की प्रक्रिया में भी सहायता प्रदान की जाएगी.
एआरटीओ नंदकुमार ने बताया कि इस मेले के आयोजन करने के पीछे जनता की समस्याओं को दूर करने के साथ ही लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने का भी उद्देश्य रखा गया है. साथ ही परिवहन विभाग की तमाम योजनाओं के संबंध में भी लोगों को जानकारी दी जा सके, ताकि वह उसका आसानी से लाभ उठा सके. उन्होंने बताया कि शासन द्वारा पब्लिक के लिए तमाम योजनाएं लागू की जाती हैं, पर लोगों को जानकारी न होने के चलते वह उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं. इस मेले के संबंध में जागरूकता अभियान भी चलने का काम शुरू किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को मेले से लाभ मिल सके.
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