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100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी की जमानत पर फैसला सुरक्षित, पत्नी की सर्जरी का दिया हवाला

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा की अस्थाई जमानत पर फैसला जल्द, सरकार ने जमानत याचिका का किया विरोध.

RTO Constable Saurabh Sharma Case 100 crore money laundering
पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा की अस्थाई जमानत पर फैसला जल्द (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 10:15 AM IST

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Updated : June 11, 2026 at 10:47 AM IST

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जबलपुर : बहुचर्चित आरटीओ भ्रष्टाचार व मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. पूर्व आरक्षक की पत्नी के ऑपरेशन व इस दौरान नाबालिग बच्चों की देखभाल के लिए 60 दिन की अस्थाई जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसपर हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है.

पत्नी की सर्जरी और बच्चों की देखभाल का हवाला

सौ करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार व मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार सौरभ शर्मा की ओर से दायर आवेदन में पत्नी के ऑपरेशन का जिक्र किया गया है. याचिका में कहा गया है कि सौरभा सर्मा की पत्नी की साइनस सर्जरी जल्द होने वाली है और उसके दो नाबालिग बच्चे भी हैं. दोनों बच्चों की उम्र क्रमशः 11 और 9 साल है. दोनों बच्चे उम्र के इस पड़ाव में क्योंकि माता-पिता पर ही निर्भर होते हैं, ऐसे में पत्नी के ऑपरेशन के दौरान अस्थायी जमानत दिए जाने की मांग की गई है.

60 दिन की अस्थाई जमानत की मांग

याचिका में ये भी कहा गया है कि आवेदक व उसकी पत्नी के अलावा बच्चों की देखभाल के लिए परिवार का कोई अन्य जिम्मेदार सदस्य मौजूद नहीं है. ऐसे में पत्नी व बच्चों की देखभाल के लिए आवेदन में 60 दिनों की अस्थाई जमानत प्रदान करने की राहत चाही गई है.

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सरकार ने किया जमानत का विरोध

सरकार की ओर से इस जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया है कि जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी से जुड़े आर्थिक नेटवर्क में कई रिश्तेदार और सहयोगी शामिल रहे हैं. आरक्षक होने के बावजूद भी उसने सौ करोड़ से अधिक का आर्थिक साम्राज्य बनाया है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए. इसके अलावा परिवार की देखभाल के लिए अन्य किसी व्यक्ति के उपलब्ध न होने के दावे पर भी सवाल सरकार की ओर से सवाल उठाए गए हैं. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।.

Last Updated : June 11, 2026 at 10:47 AM IST

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