संजौली मस्जिद के बाद एक और बड़ा विवाद, नेरवा में सरकारी जमीन पर 3 अवैध मस्जिद बनाने के आरोप

नेरवा में मस्जिद को लेकर RTI से अहम खुलासे के बाद हिंदू रक्षा मंच ने धारा-118 में संशोधन को सरकार से वापस लेने की मांग की है.

नेरवा में सरकारी जमीन पर 3 अवैध मस्जिद बनाने के आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 10:51 PM IST

3 Min Read
शिमला: राजाधानी शिमला में संजौली मस्जिद विवाद अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं है, इसी बीच खुलासा हुआ है कि शिमला जिले में ही सरकारी जमीन पर तीन मस्जिद बनी है. हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के द्वारा धारा- 118 में संशोधन को लेकर पेश किए गए विधेयक के खिलाफ हिंदू रक्षा मंच ने निशाना साधा है. रक्षा मंच ने हिमाचल के हितों की सुरक्षा करने वाली इस धारा को बदलने का षडयंत्र बताते हुए सरकार को भूमाफिया के हाथों में खेलने के बड़े आरोप लगाए हैं. क्या है पूरा मामला और आखिर ये खुलासा कैसे हुआ है आइए विस्तार से जानते हैं.

हिंदू रक्षा मंच ने धारा-118 में संशोधन को बताया षडयंत्र

हिंदू रक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष कमल गौतम ने शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि, सरकार के संरक्षण में भूमाफिया हिमाचल की भूमि को लूटने में लगा है. उन्होंने कहा कि, धारा-118 हिमाचल की भूमि और संस्कृति को अमीर लोगों के हाथों में जाने से बचाती आई है. पूर्व की सरकारों ने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन वर्तमान सुखविंदर सरकार 'हिमाचल ऑन सेल' करने में लगी है. उन्होंने कहा कि, यदि यह संशोधन होता है तो पंचायत स्तर तक की शक्तियां खत्म हो जाएंगी. वहीं, मामले को लेकर हिंदू रक्षा मंच ने डीसी के माध्यम से हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है.

हिंदू रक्षा मंच की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)

पिछले तीन साल में 1100 परमिशन देने का आरोप

हिंदू रक्षा मंच ने आरोप लगाया है कि, यह सरकार भूमाफिया के इशारों पर खेल रही है. सरकार की पिछले तीन सालों में 1100 परमिशन धारा-118 की दी है. सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि, ये अनुमतियां किन लोगों को और किस उद्देश्य के लिए दी है. मंच के सदस्यों ने कहा कि, शिमला, मणिकर्ण में जंगलों के बीच कई कॉटेज बने हैं. क्या ये कॉटेज धारा-118 के तहत दी गई जमीन पर बने हैं या फिर इन्हें नियमित करने के लिए यह संशोधन किया जा रहा है.

बड़े आंदोलन की दी चेतावनी

हिंदू रक्षा मंच के अध्यक्ष कमल गौतम ने सरकार से प्रश्न पूछा है कि, क्या यह संशोधन अवैध भूमि पर बने मस्जिदों और चर्चों को नियमित करने के लिए तो नहीं हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसका जवाब देने चाहिए. अगर समय रहते सरकार इस संशोधन को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

सरकार के संरक्षण हिमाचल की भूमि लुटाने के आरोप

"शिमला के नेरवा में अवैध मस्जिदों के खिलाफ आंदोलन किया. RTI से मिली जानकारी के अनुसार नेरवा में तीन मस्जिदें अवैध हैं, लेकिन प्रशासन ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. इन मस्जिदों में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं. प्रशासन इन ढांचों को जल्द हटाए. यह सब सरकार की शह पर हो रहा है." - कमल गौतम, अध्यक्ष, हिंदू रक्षा मंच

