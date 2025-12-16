ETV Bharat / state

संजौली मस्जिद के बाद एक और बड़ा विवाद, नेरवा में सरकारी जमीन पर 3 अवैध मस्जिद बनाने के आरोप

शिमला: राजाधानी शिमला में संजौली मस्जिद विवाद अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं है, इसी बीच खुलासा हुआ है कि शिमला जिले में ही सरकारी जमीन पर तीन मस्जिद बनी है. हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के द्वारा धारा- 118 में संशोधन को लेकर पेश किए गए विधेयक के खिलाफ हिंदू रक्षा मंच ने निशाना साधा है. रक्षा मंच ने हिमाचल के हितों की सुरक्षा करने वाली इस धारा को बदलने का षडयंत्र बताते हुए सरकार को भूमाफिया के हाथों में खेलने के बड़े आरोप लगाए हैं. क्या है पूरा मामला और आखिर ये खुलासा कैसे हुआ है आइए विस्तार से जानते हैं.

हिंदू रक्षा मंच ने धारा-118 में संशोधन को बताया षडयंत्र

हिंदू रक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष कमल गौतम ने शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि, सरकार के संरक्षण में भूमाफिया हिमाचल की भूमि को लूटने में लगा है. उन्होंने कहा कि, धारा-118 हिमाचल की भूमि और संस्कृति को अमीर लोगों के हाथों में जाने से बचाती आई है. पूर्व की सरकारों ने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन वर्तमान सुखविंदर सरकार 'हिमाचल ऑन सेल' करने में लगी है. उन्होंने कहा कि, यदि यह संशोधन होता है तो पंचायत स्तर तक की शक्तियां खत्म हो जाएंगी. वहीं, मामले को लेकर हिंदू रक्षा मंच ने डीसी के माध्यम से हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है.