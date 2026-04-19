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RTI ऑनलाइन पोर्टल से बदली व्यवस्था, डिजिटल भुगतान से प्रक्रिया आसान, घर बैठे मिल रही तेज और पारदर्शी सेवा

राज्य के rtionline.cg.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा पोर्टल के प्रारंभ से ही उपलब्ध कराई गई है. इससे आवेदकों को फीस जमा करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी हो जाती है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में RTI ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अब आवेदन और भुगतान दोनों ही बेहद आसान हो गए हैं. डिजिटल पेमेंट सुविधा के चलते नागरिकों को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी सेवा मिल रही है, जिससे सरकारी प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक बन गई है.

SBI इंटीग्रेशन और UPI से बढ़ी सुविधा

वर्ष 2023 में पोर्टल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एकीकृत करते हुए UPI भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया. इस पहल से भुगतान प्रक्रिया और अधिक सरल, तेज और सुरक्षित हो गई है, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली है.

डिजिटल माध्यम से लाखों का लेन-देन

01 जनवरी 2023 से 18 अप्रैल 2024 तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन और UPI भुगतान द्वारा कुल 7 लाख 03 हजार 42 रुपये की राशि प्राप्त हुई है. यह आंकड़ा दर्शाता है कि नागरिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं.

पारदर्शिता और सुगमता पर जोर

राज्य शासन सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है. डिजिटल भुगतान सुविधा से प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है और समय की बचत भी हो रही है.

तकनीक लगातार हो रही अपग्रेड

पोर्टल में समय-समय पर तकनीकी सुधार और अपडेट किए जा रहे हैं, ताकि उपयोगकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सेवाएं बेहतर तरीके से मिलती रहे. राज्य सरकार नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है. आने वाले समय में पोर्टल को और अधिक यूजर-फ्रेंडली और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधार जारी रहेंगे, जिससे आम जनता को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें.