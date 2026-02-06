ETV Bharat / state

उत्तराखंड में बड़ा वैक्सीनेशन घोटाला, आरटीआई से हुआ बेनकाब, अपर निदेशक ने संभाली जांच

उत्तराखंड में एक और बड़े घोटाला से पर्दा उठा है. मामला हरिद्वार जिले का है, जो पशु पालन विभाग से जुड़ा है.

उत्तराखंड में बड़ा वैक्सीनेशन घोटाला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 6, 2026 at 8:13 PM IST

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में पशु वैक्सीनेशन के नाम पर लाखों रुपये के घोटाले का मामला सामने आया है. मामले का खुलासा आरटीआई (Right to Information) के तहत हुआ है. शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत सीधे पशुपालन विभाग मंत्री सौरभ बहुगुणा से की है, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया है. इसके बाद अपर निदेशक पशुपालन विभाग गढ़वाल परिक्षेत्र भूपेन्दर सिंह जंगपांगी लक्सर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं.

आरटीआई से हुई बड़ा खुलासा: जानकारी के मुताबिक लक्सर के भूरना गांव निवासी एडवोकेट विनीत चौधरी ने आरटीआई के माध्यम से पशुपालन विभाग लक्सर से पशुओं में वैक्सीनेशन को लेकर सूचना मांगी थी. विनीत चौधरी ने बताया कि उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से वैक्सीनेशन से संबंधित विवरण मांगा था, लेकिन विभाग द्वारा लंबे समय तक सूचना दबाए रखी गई और टालमटोल की जाती रही. मजबूर होकर उन्होंने मामले की शिकायत सीधे विभागीय मंत्री से कर दी. इसके बाद हरकत में आए विभाग ने आरटीआई से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए. दस्तावेजों के अवलोकन के बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए.

लक्सर में पशु वैक्सीनेशन के नाम पर बड़ा घोटाला. (ETV Bharat)

एक ही मोबाइल नंबर पर कई लोगों के नाम: विनीत चौधरी ने बताया कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में सैकड़ों ऐसे लोगों के नाम दर्ज मिले जो गांव के निवासी ही नहीं हैं. कई मामलों में एक ही मोबाइल नंबर पर कई लोगों के नाम से वैक्सीनेशन दिखाया गया, जबकि कुछ ऐसे नाम भी शामिल पाए गए, जिनके यहां पशुपालन किया ही नहीं जाता.

पशु वैक्सीनेशन के नाम पर लाखों रुपये का घोटाला: शिकायतकर्ता का आरोप है कि अकेले भुरना गांव में ही पशु वैक्सीनेशन के नाम पर लाखों रुपये का घोटाला किया गया है. उन्होंने बताया कि जांच के दौरान उन्होंने सभी संबंधित दस्तावेज अपर निदेशक को सौंप दिए हैं. वहीं मामले की जांच के लिए पहुंचे अपर निदेशक भूपेंद्र सिंह जंगपांगी ने बताया कि भुरना गांव में वैक्सीनेशन को लेकर अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच की जा रही है.

उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को वैक्सीनेशन का कार्य सौंपा गया था, उसे 4000 से अधिक वैक्सीन दी गई थीं. जिसे पूरा कर ऑनलाइन अपलोड किया गया है. अब सभी तथ्यों की स्थल पर जाकर गांव में जांच की जाएगी. जब उनसे पूछा गया कि क्या इस जांच का सीधा असर राजकीय पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर पड़ेगा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखरेख और निगरानी उनकी जिम्मेदारी है और मामले की हर बिंदु पर गंभीरता से जांच की जाएगी.

आरटीआई के जरिए सामने आए इस घोटाले ने न सिर्फ पशुपालन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की सच्चाई भी उजागर कर दी है. अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट और संभावित कार्रवाई पर टिकी हैं.

