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8वीं के बाद अंधकार में RTE छात्रों का भविष्य! शासकीय विद्यालयों में नहीं मिल रहा एडमिशन

अभिभावकों का कहना था कि हमारे बच्चो ने शासन की योजना RTE के तहत 8वीं तक निजी स्कूलों में पढ़ाई की. लेकिन अब बच्चों को कक्षा 9 से शासकीय स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल रहा है. स्कूलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. महापौर मुकेश टेटवाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिख RTE योजना कक्षा 12 तक करने के साथ ही परेशान बच्चों और उनके अभिभावकों को एडमिशन दिलवाने की मांग की है.

उज्जैन: मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत पढ़ रहे बच्चो का भविष्य सवालों के घेरे में नज़र आ रहा है. मामला उज्जैन जिले का है, जहां कक्षा आठ के बाद कई बच्चो को शासकीय विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, जिससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है. शहर के लगभग 10 बच्चों के अभिभावक महापौर मुकेश टेटवाल से मिलने पहुंचे और अपनी समस्या से उनको अवगत कराया.

अभिभावक जितेंद्र शर्मा ने बताया, मेरी बेटी का नाम अक्षीता शर्मा है जिसने राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूल से शिक्षा हासिल की है. चूंकि योजना का लाभ कक्षा 8 तक ही छात्रों को मिलता है. आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने की वजह से बिटिया को सीएम राइज, सांदीपनि, उत्कृष्ट जैसे सरकारी व अन्य विद्यालयों में एडमिशन के लिए लेकर गया. लेकिन बच्ची को शासकीय विद्यालयो में प्रवेश नहीं मिल रहा है. मेरे साथ और भी अभिभावक मौजूद थे.

मेयर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र (ETV Bharat)

इन विद्यालयों का कहना है कि पहले शासकीय विद्यालयों के छात्रों को प्राथमिकता मिलेगी उसके बाद जगह खाली होने पर RTE के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा. ऐसे में चिंता ये है बच्चों की आगे की पढ़ाई कैसे पूरी करवाएंगे. निजी विद्यालयों में फीस 25000 से 30'000 तक है जो हम वहन कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है.

महापौर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

महापौर मुकेश टेटवाल ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे RTE के तहत निजी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. लेकिन कुछ बच्चों के अभिभावकों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है. शासकीय विद्यालय इन बच्चों को कक्षा 9 में प्रवेश नहीं दे रहे हैं. आपसे अनुरोध है कि इन बच्चों को RTE के तहत 12वीं तक शिक्षा दिलवाई जाए. जिससे उत्कृष्ट, सांदीपनि व अन्य स्कूलों में बच्चो का एडमिशन हो सके और उनका भविष्य बेहतर बना रहे.

क्या है राइट टू एजुकेशन एक्ट के नियम ?

राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट 2009 भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कानून है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1-8) को मौलिक अधिकार बनाता है. इसके तहत, सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित हैं, जिनकी फीस सरकार वहन करेगी. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे जिनके परिवार की आय 1 से 2 लाख के अंदर है वे इसके इसके पात्र हैं. एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. खास बात यह है बीच में स्कूल बच्चो को निकाल नहीं सकता है.