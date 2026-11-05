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छत्तीसगढ़ में RTE की प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की तैयारी, 7 सदस्यीय समिति गठित, एसोसिएशन ने सीएम का जताया आभार

छत्तीसगढ़ में RTE की प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की तैयारी ( ETV Bharat )

रायपुर: शिक्षा के अधिकार यानी RTE कानून के तहत निजी स्कूलों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि में अब वृद्धि की उम्मीद है. छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की वर्षों पुरानी मांग पर विचार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है. समिति की अनुशंसा के आधार पर ही निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि का पुनर्निर्धारण किया जाएगा.

14 साल से फीस वृद्धि नहीं होने पर उठी थी मांग छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन लंबे समय से RTE के तहत मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग कर रहा है. एसोसिएशन का कहना था कि पिछले 14 वर्षों से प्रतिपूर्ति राशि में वृद्धि नहीं हुई. इस दौरान स्कूलों के संचालन और शिक्षा व्यवस्था पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ा है. इसी मांग को लेकर एसोसिएशन ने 1 मार्च से 17 मई तक प्रदेशव्यापी असहयोग आंदोलन भी किया था. आंदोलन के बाद शासन की ओर से प्रतिपूर्ति राशि के पुनर्निर्धारण के लिए समिति गठित करने का आश्वासन दिया था.