छत्तीसगढ़ में RTE की प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की तैयारी, 7 सदस्यीय समिति गठित, एसोसिएशन ने सीएम का जताया आभार
छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट लंबे समय से प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग कर रहा है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2026 at 8:44 PM IST
रायपुर: शिक्षा के अधिकार यानी RTE कानून के तहत निजी स्कूलों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि में अब वृद्धि की उम्मीद है. छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की वर्षों पुरानी मांग पर विचार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है. समिति की अनुशंसा के आधार पर ही निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि का पुनर्निर्धारण किया जाएगा.
14 साल से फीस वृद्धि नहीं होने पर उठी थी मांग
छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन लंबे समय से RTE के तहत मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग कर रहा है. एसोसिएशन का कहना था कि पिछले 14 वर्षों से प्रतिपूर्ति राशि में वृद्धि नहीं हुई. इस दौरान स्कूलों के संचालन और शिक्षा व्यवस्था पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ा है. इसी मांग को लेकर एसोसिएशन ने 1 मार्च से 17 मई तक प्रदेशव्यापी असहयोग आंदोलन भी किया था. आंदोलन के बाद शासन की ओर से प्रतिपूर्ति राशि के पुनर्निर्धारण के लिए समिति गठित करने का आश्वासन दिया था.
7 सदस्यीय समिति में कौन-कौन शामिल
अब शासन ने 5 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर सात सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है. समिति की अध्यक्षता संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर करेंगे. वहीं जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर को सदस्य बनाया गया है. समिति में समग्र शिक्षा के उप संचालक एस.के. सारस्वत को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा लोक शिक्षण संचालनालय के सहायक संचालक (वित्त) पोषण लाल वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय दुर्ग के सहायक संचालक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी डोंगरगांव और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर के सहायक संचालक को सदस्य बनाया गया.
समिति की अनुशंसा के बाद तय होगी प्रतिपूर्ति राशि
सरकार के आदेश के मुताबिक समिति RTE अधिनियम 2009 के अंतर्गत अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को दी जाने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति राशि में वृद्धि की मांगों पर विचार करेगी. इसके साथ अपना सुझाव प्रस्तुत करेगी. यानी अब समिति की अनुशंसा के बाद ही निजी स्कूलों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि में संभावित बढ़ोतरी का रास्ता साफ होगा. हालांकि, फिलहाल शासन ने प्रतिपूर्ति राशि में वास्तविक बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की.
एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का जताया आभार
समिति गठन के बाद छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री के प्रति आभार जताया. एसोसिएशन का मानना है कि समिति का गठन निजी स्कूलों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. अब सभी की निगाहें समिति की अनुशंसाओं और शासन के आगामी फैसले पर टिकी है. लिहाजा 14 वर्षों से प्रतिपूर्ति राशि में वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे निजी स्कूलों को अब उम्मीद की नई किरण दिखाई दी है. लेकिन वास्तविक राहत कितनी मिलेगी, यह समिति की रिपोर्ट और शासन के अंतिम निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा.
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