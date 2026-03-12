ETV Bharat / state

RTE Lottery : आरटीई के तहत फ्री प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी जारी, 6.25 लाख से अधिक बच्चों का हुआ चयन

राजधानी जयपुर में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरटीई के तहत गुरुवार को लॉटरी जारी हुई.

RTE Lottery
आरटीई के तहत लॉटरी जारी हुई (Source : Education Department)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 12, 2026 at 7:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. यह लॉटरी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में आयोजित की गई. इस प्रक्रिया के माध्यम से राज्यभर के गैर-सरकारी विद्यालयों में बच्चों को नि:शुल्क सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा.

36 हजार से अधिक स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन : जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में आरटीई के तहत 36,424 विद्यालयों में नि:शुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त हुए. इनमें से 33,137 विद्यालयों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 3287 विद्यालयों के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ. इस बार कुल 19,92,357 ऑनलाइन आवेदन आरटीई के तहत प्राप्त हुए, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक हैं.

6.25 लाख बच्चों का चयन : ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से कुल 6,25,146 बच्चों का चयन किया गया है. इनमें 3,29,165 बालक, 2,95,970 बालिकाएं और 11 थर्ड जेंडर बच्चे शामिल हैं. चयनित बच्चों को राज्य के विभिन्न निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी.

वर्गवार आवेदनों की स्थिति : आरटीई के तहत प्राप्त कुल आवेदनों में विभिन्न वर्गों के आवेदकों की संख्या भी सामने आई है. इनमें सामान्य वर्ग के 4,50,739, ओबीसी के 9,98,640,
एमबीसी के 38,723, एससी के 4,09,619 और एसटी में 94,636 आवेदन शामिल हैं. कुल मिलाकर इन सभी वर्गों से करीब 19.92 लाख आवेदन प्राप्त हुए.

आरटीई प्रक्रिया में विशेष श्रेणी के बच्चों ने भी आवेदन किया है. इनमें अनाथ 1877, कैंसर या एचआईवी से प्रभावित 1494, युद्ध विधवा श्रेणी में 4223, निशक्तजन में 1997, बीपीएल श्रेणी में 1,76,420 आवेदक शामिल रहे.

पढे़ं : RTE के प्रवेश पर अभिभावक संघ बोला- पिछले सत्र के 44 हजार बच्चों के लंबित मामलों का भी हो समाधान...

अभिभावक वेबसाइट पर देख सकेंगे परिणाम : आरटीई के तहत जारी की गई लॉटरी सूची को अभिभावक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपने आवेदन की आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉग इन करना होगा. इसके बाद वे अपने बच्चे का आवंटित विद्यालय और वरीयता क्रम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

शिक्षा विभाग के अनुसार चयनित विद्यार्थियों के अभिभावकों को निर्धारित समय के भीतर संबंधित विद्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी. विभाग ने स्पष्ट किया है कि आरटीई योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है.

TAGGED:

RTE ADMISSION 2026
RAJASTHAN EDUCATION
FREE ADMISSION
RTE LOTTERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.