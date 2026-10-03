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4321 प्राइवेट स्कूल, फिर भी सिर्फ 1053 गरीब बच्चों को मिला 25% RTE कोटे का लाभ, HC के निर्देशों के बावजूद योजना का दायरा बेहद सीमित

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भी निजी स्कूलों में इस प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दे चुका है.

गरीब बच्चों तक नहीं पहुंच रहा RTE कोटे का लाभ
गरीब बच्चों तक नहीं पहुंच रहा RTE कोटे का लाभ (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 6:11 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए तय 25 फीसदी आरक्षण का लाभ अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है. प्रदेश में करीब 4321 निजी स्कूल होने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2025-26 में महज 1053 विद्यार्थी ही 25 फीसदी आरटीई कोटे के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं. आंकड़े यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि निजी स्कूलों में अनिवार्य 25 फीसदी आरक्षण के बावजूद बड़ी संख्या में पात्र बच्चे इस व्यवस्था से बाहर क्यों हैं.

शिक्षा विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 2025-26 में हमीरपुर में सबसे अधिक 271 विद्यार्थी इस योजना के तहत शामिल हैं. कांगड़ा में 205, चंबा में 138, मंडी में 124, शिमला में 73, सिरमौर में 68 और बिलासपुर में 53 विद्यार्थी हैं. सोलन में 44, कुल्लू में 38, ऊना में 27 और किन्नौर में 12 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला है. लाहौल-स्पीति में यह संख्या शून्य है.

आरटीई एक्ट की धारा 12(1)(c) के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर पर कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के लिए कम से कम 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भी निजी स्कूलों में इस प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दे चुका है. 2023 में अदालत ने स्कूलों को नोटिस बोर्ड के अलावा स्कूल परिसर के बाहर और पंचायत घर, बस स्टॉप, नगर निकायों तथा अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सूचना लगाने और प्रवेश शुरू होने से पहले पात्र बच्चों को आवेदन के लिए कम से कम 30 दिन देने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद प्रदेश में पात्र बच्चों की संख्या के मुकाबले आरटीई कोटे के तहत दाखिल बच्चों की संख्या सीमित बनी हुई है. शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 फीसदी दाखिले से संबंधित अधिसूचनाएं और स्पष्टीकरण उपलब्ध हैं.

अंग्रेजी माध्यम और ट्यूशन का खर्च भी बड़ी वजह

निजी स्कूलों में आरटीई कोटे का लाभ नहीं लेने के पीछे अभिभावकों की जागरूकता के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई और अतिरिक्त ट्यूशन का खर्च भी चुनौती बनकर सामने आ रहा है. गरीब परिवारों के कई अभिभावक स्वयं ज्यादा शिक्षित नहीं हैं. ऐसे में बच्चों को घर पर पढ़ाने में परेशानी होती है और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण निजी ट्यूशन करवाना भी संभव नहीं होता.

शिमला पब्लिक स्कूल के कार्यालय अधीक्षक सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि मौजूदा समय में उनके स्कूल में बीपीएल परिवार से कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है. उनके अनुसार कई अभिभावक अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई और बच्चों को घर पर पढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों के कारण निजी स्कूल में दाखिला लेने से पीछे हटते हैं. वहीं, बीएसएन स्कूल चक्कर के प्रधानाचार्य शिव कुमार ने बताया कि सरकार ने गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का अवसर देने के लिए प्रावधान किया है, लेकिन इसका लाभ अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच रहा. उन्होंने बताया कि उनके स्कूल की ओर से दाखिले से पहले आरटीई कोटे की जानकारी के लिए आसपास के क्षेत्रों में पोस्टर लगाए जाते हैं.

एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ परिवार तो बच्चे को नहीं मिलता लाभ

आरटीई दाखिले को लेकर एक और व्यावहारिक समस्या सामने आती है. योजना का लाभ प्रवेश स्तर पर मिलने के बाद जारी रहता है, लेकिन यदि बच्चा प्रारंभिक प्रवेश के समय इस व्यवस्था में शामिल नहीं हुआ और बाद में परिवार किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गया तो नए स्कूल में आरटीई कोटे के तहत दाखिले को लेकर परेशानी पैदा हो सकती है. यही वजह है कि पात्र परिवारों तक दाखिले से पहले जानकारी पहुंचाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है. हाईकोर्ट ने भी स्कूलों को व्यापक प्रचार-प्रसार और आवेदन के लिए पर्याप्त समय देने के निर्देश दिए हैं.

सिरमौर की रहने वाली सुनीता देवी वर्तमान में पति के साथ शिमला में सफाई का काम करती हैं. उनके दो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं. जब उन्हें निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25 फीसदी आरटीई कोटे की जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस प्रावधान के बारे में पता ही नहीं था. सुनीता ने बताया कि वह आठवीं तक पढ़ी हैं और उनके पति भी ज्यादा शिक्षित नहीं हैं। ऐसे में निजी स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के बाद घर पर पढ़ाई करवाना उनके लिए मुश्किल होगा. उनका कहना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बड़ी बेटी अपने छोटे भाई की पढ़ाई में मदद कर देती है.

1.20 करोड़ रुपये दर्ज, 39.46 लाख अब भी लंबित

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1053 विद्यार्थियों के लिए कुल 1 करोड़ 20 लाख 64 हजार 572 रुपये की राशि दर्ज की गई है. इसमें पहली छमाही में 66 लाख 49 हजार 626 रुपये और दूसरी छमाही में 54 लाख 14 हजार 946 रुपये शामिल हैं. वहीं 39 लाख 46 हजार 38 रुपये की राशि विभिन्न कारणों से संबंधित उपनिदेशकों के स्तर पर लंबित बताई गई है. जिला स्तर पर हमीरपुर में 271 विद्यार्थियों के लिए 29 लाख 98 हजार 420 रुपये, कांगड़ा में 205 विद्यार्थियों के लिए 11 लाख 97 हजार 600 रुपये और चंबा में 138 विद्यार्थियों के लिए 13 लाख 59 हजार 900 रुपये दर्ज किए गए हैं.

2025 में बनी जिला कमेटी, फिर भी सवाल बरकरार

आरटीई के 25 फीसदी कोटे की निगरानी के लिए शिक्षा विभाग ने नवंबर 2025 में जिला स्तर पर समितियां गठित की हैं. इनका उद्देश्य निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के दाखिले तथा फीस प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया की निगरानी करना है. समिति में वरिष्ठतम उपनिदेशक शिक्षा को अध्यक्ष, उपनिदेशक स्कूल शिक्षा को सदस्य और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है. इसके अलावा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि, पड़ोसी सरकारी स्कूल की स्कूल प्रबंधन समिति के प्रतिनिधि और संबंधित निजी स्कूल का प्रतिनिधि भी समिति में शामिल है.

हाईकोर्ट पहले ही दे चुका है सख्त निर्देश

आरटीई के 25 फीसदी कोटे को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में लंबे समय से मामला चल रहा है. वर्ष 2016 के फैसले में अदालत ने निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटों के प्रावधान को लागू करने की अनिवार्यता स्पष्ट की थी. जनवरी 2023 में अदालत ने स्कूलों को स्कूल परिसर के बाहर तथा पंचायत घर, बस स्टॉप और नगर निकायों सहित सार्वजनिक स्थानों पर आरटीई कोटे की जानकारी प्रदर्शित करने और प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले कम से कम 30 दिन का समय देने के निर्देश दिए थे. मार्च 2024 की सुनवाई में भी अदालत ने जिला स्तर पर गठित समितियों से 25 फीसदी दाखिलों और फीस प्रतिपूर्ति से संबंधित जानकारी मांगी थी.

'शिकायत मिली तो होगी कार्रवाई'

स्कूल शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया, "हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सभी निजी स्कूलों को आरटीई के 25 फीसदी कोटे को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 फीसदी कोटे की निगरानी के लिए जिला कमेटियां गठित की गई हैं. यदि कोई निजी स्कूल तय नियमों के तहत पात्र बच्चे को दाखिला नहीं देता है और विभाग को इसकी शिकायत मिलती है तो संबंधित स्कूल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."

अधिनियम के मुख्य नियम और प्रावधान

निःशुल्क शिक्षारू आरक्षित सीटों पर प्रवेश पाने वाले बच्चों की कक्षा 8 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त होती है, और स्कूल उनसे ट्यूशन फीस या अन्य शुल्क नहीं ले सकता. एडमिशन आम तौर पर शुरुआती कक्षाओं जैसे नर्सरी, एलकेजी या कक्षा 1 में होता है. नर्सरी के लिए 3 से 4 वर्ष आयु , कक्षा 1 के लिए 6 से 7 वर्ष है. आवश्यक दस्तावेज में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड व आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो और प्रवेश प्रक्रिया के लिए अभिभावक को आरक्षित सीट का फार्म भरना होता है. इसके अलावा हर राज्य के शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होता है.

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