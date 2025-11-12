ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की Answer Key जारी, 18 से 20 नवंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां
VDO Direct Recruitment 2025- यह परीक्षा 2 नवंबर को आयोजित की गई थी. आपत्तियां दर्ज कराने को लेकर जानिए बड़ा अपडेट...
Published : November 12, 2025 at 7:51 PM IST
जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सीधी भर्ती-2025 परीक्षा का मास्टर प्रश्न पत्र और प्रारंभिक उत्तर कुंजी (Answer key) जारी कर दी है. इसे लेकर 18 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी. ये परीक्षा 2 नवंबर को पूरे प्रदेश में आयोजित की गई थी.
1570 केंद्रों पर परीक्षा, 4.14 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ये परीक्षा प्रदेशभर के 1570 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 5 लाख 11 हजार 610 अभ्यर्थी पंजीकृत थे. हालांकि, इनमें से 4 लाख 14 हजार 77 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, जबकि 97 हजार 533 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे.
18 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑनलाइन दर्ज होंगी आपत्तियां : कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि अभ्यर्थी 18 नवंबर 2025 से 20 नवंबर 2025 की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकेंगे. इसके बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी. आपत्तियां केवल बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर SSO ID के माध्यम से ही की जा सकेंगी.
प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 100 रुपए का शुल्क तय किया गया है, जिसका भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा. किसी भी प्रकार की ऑफलाइन या डाक से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी.
मानक प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य : बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि आपत्तियां केवल प्रमाणिक (Standard/Authentic) पुस्तकों, प्रकाशनों या दस्तावेजों के आधार पर ही स्वीकार की जाएंगी. ऑनलाइन आपत्ति के साथ संबंधित प्रमाण के मूल अंश (Original Text) की स्कैन कॉपी अपलोड करना जरूरी होगा. विकिपीडिया, सोशल मीडिया, निजी वेबसाइट या हस्तलिखित नोट्स को प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि देर से प्राप्त या अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे. आपत्तियों की जांच विशेषज्ञ समिति की ओर से की जाएगी और अंतिम निर्णय बोर्ड के स्तर पर लिया जाएगा.