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पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से पहले बोर्ड की चेतावनी, अपात्र उम्मीदवार तुरंत वापस लें आवेदन, परीक्षा 24 जुलाई को

जयपुर : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पर्यवेक्षक (महिला) सीधी भर्ती-2026 के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. बोर्ड ने भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होने के इच्छुक अथवा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन वापस लेने का अंतिम अवसर दिया है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार पर्यवेक्षक (महिला) के 72 पदों के लिए आवेदन 7 जनवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 तक आमंत्रित किए गए थे. अब भर्ती परीक्षा 24 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है. ऐसे में जिन अभ्यर्थियों के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं है या जो परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते, वे 18 जून 2026 रात 11:59 बजे तक अपना आवेदन ऑनलाइन वापस ले सकते हैं.

पात्रता जांच के बाद कार्रवाई : अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर Recruitment Portal के My Recruitment सेक्शन में उपलब्ध Withdraw बटन के माध्यम से आवेदन निरस्त कर सकेंगे. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन वापस लेने के बाद उसे दोबारा स्वीकार नहीं किया जाएगा. बोर्ड ने यह भी चेतावनी दी है कि विज्ञापन में निर्धारित योग्यता नहीं होने के बावजूद आवेदन वापस नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध पात्रता जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.