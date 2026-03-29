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चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती और तृतीय श्रेणी के रिजल्ट पर टकटकी, अभ्यर्थियों के ओवरलैप से बदल सकता है 'गणित'

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती राज्य की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा रही, जिसमें 24 लाख 71 हजार 66 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से 21 लाख 17 हजार 198 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 3 लाख 53 हजार 868 अनुपस्थित रहे. परीक्षा में कुल 85.68 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई, जो इस स्तर की परीक्षा के लिए उल्लेखनीय मानी जा रही है. इस भर्ती के तहत कुल 53 हजार 750 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 48,200 और अनुसूचित क्षेत्र के 5,550 पद शामिल हैं.

जयपुर: राजस्थान में सरकारी नौकरियों की सबसे बड़ी प्रक्रिया अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौर के बीच अब अभ्यर्थियों की नजर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (लेवल-1 और लेवल-2) के रिजल्ट पर टिकी हुई है. खास बात ये है कि दोनों भर्तियों में बड़ी संख्या में समान अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया का गणित बदलने की संभावना बन गई है. ऐसे में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का प्रयास है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के फाइनल रिजल्ट से पहले जारी कर दिया जाए, ताकि दोनों भर्तियों के अभ्यर्थियों के ओवरलैप की समस्या न रहे.

बोर्ड ने कट-ऑफ के आधार पर पदों की संख्या के मुकाबले लगभग दोगुने अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पात्र घोषित किया था. फिलहाल, ये प्रक्रिया संभाग स्तर पर जारी है, लेकिन स्पोर्ट्स कोटा और दिव्यांग श्रेणी के मामलों की विस्तृत जांच के कारण इसमें कुछ देरी देखी जा रही है. शिक्षा विभाग, कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य सरकार मिलकर इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि नियुक्तियां समय पर शुरू हो सकें.

इसी बीच तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम भी पूरे परिदृश्य में अहम भूमिका निभाने वाला है. संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल महीने से तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल-1 और लेवल-2 का रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया जाएगा. इसके बाद संबंधित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जल्द शुरू होगा. तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी अभ्यर्थियों की भागीदारी काफी अधिक रही.

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लेवल-1 में कुल 2 लाख 51 हजार 86 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 2 लाख 36 हजार 626 ने परीक्षा दी और उपस्थिति 94.24 प्रतिशत रही. वहीं, लेवल-2 में 7 लाख 13 हजार 349 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 6 लाख 35 हजार 170 ने परीक्षा दी, जिससे उपस्थिति 89.04 प्रतिशत रही. विषयवार आंकड़ों में भी अधिकांश विषयों में 88 से 90 प्रतिशत के बीच उपस्थिति दर्ज की गई, जो इस भर्ती के प्रति युवाओं की गंभीरता को दर्शाता है.

मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि दोनों भर्तियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती दोनों में भाग लिया है. ऐसे में यदि कोई अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में चयनित होता है तो उसके चतुर्थ श्रेणी के पद पर ज्वाइन करने की संभावना कम हो जाती है. यही कारण है कि सरकार और बोर्ड दोनों भर्तियों के परिणाम और प्रक्रिया को समन्वित तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि किसी भी पद पर रिक्ति की स्थिति न बने और योग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके.