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प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 का प्रोविजनल रिजल्ट जारी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पदों के लगभग दोगुने अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गृह रक्षा विभाग के लिए आयोजित प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती-2025 का प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर दिया है.

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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 17, 2026 at 8:29 PM IST

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जयपुर: आरएसएसबी ने गैर-अनुसूचित क्षेत्र (NTSP) और अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के लिए अलग-अलग मेरिट सूची और कटऑफ जारी की है. भर्ती के तहत कुल 84 पदों पर चयन किया जाना है, जिनमें 82 पद नॉन टीएसपी क्षेत्र और 2 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं. अब पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्लाटून कमांडर भर्ती की लिखित परीक्षा 22 नवंबर 2025 को दो पारियों में आयोजित की गई थी. पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हुई. पहली पारी में 54 हजार 325 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 26 हजार 527 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, जबकि दूसरी पारी में भी 54 हजार 325 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से केवल 26 हजार 365 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी.

इस तरह भर्ती परीक्षा में कुल उपस्थिति मात्र 48.68 प्रतिशत रही, जो हाल के वर्षों में आयोजित प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं की तुलना में सबसे कम दर्ज की गई थी. इसके बाद लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ा. इन दोनों चरणों में सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 8 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित किए गए. बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि आवेदन पत्र में दर्ज सूचनाओं, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता, शारीरिक मापदंड और इंटरव्यू के संयुक्त अंकों के आधार पर प्रोविजनल मेरिट सूची तैयार की गई है.

पढ़ें : उपनिरीक्षक/प्लाटून कमांडर (गृह ग्रुप-1) प्रतियोगी परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 20 हजार 798 अभ्यर्थियों की सूची जारी

विज्ञापित पदों के लगभग दोगुना अभ्यर्थियों को पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. उन्होंने बताया कि प्लाटून कमांडर भर्ती में सामान्य वर्ग की कट ऑफ 428.29, अनुसूचित जाति (SC) की 396.40, अनुसूचित जनजाति (ST) की 392.52, ईडब्ल्यूएस की 413.87 ओबीसी की 416.10 और एमबीसी की कटऑफ 407.51 रही.

आलोक राज ने स्पष्ट किया है कि ये परिणाम प्रोविजन है. यदि किसी अभ्यर्थी की ओर से आवेदन में गलत जानकारी दी गई हो या फर्जी दस्तावेज पेश किए गए हों तो उसका चयन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है. किसी प्रकार की गलती या विसंगति सामने आने पर परिणाम में संशोधन का अधिकार भी बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा. अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पात्रता जांच पूरी होने के बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी.

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