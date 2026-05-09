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804 पदों के लिए हुई लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा, रही कड़ी सुरक्षा और निगरानी, 500 पद और बढ़ने की संभावना

कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 804 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है.

चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को एंट्री
चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को एंट्री (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 9, 2026 at 12:03 PM IST

5 Min Read
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जयपुर/झुंझुनू : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती-2026 के तहत शनिवार को भर्ती परीक्षा आयोजित की गई. प्रदेशभर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली. कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच परीक्षा शुरू हुई. इस भर्ती में करीब 500 पद बढ़ने की संभावना के चलते अभ्यर्थियों में पहले से ज्यादा उत्साह नजर आया.

कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और कॉलेज शिक्षा विभाग के 804 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है. शनिवार को आयोजित परीक्षा में विशेष रूप से प्रयोगशाला सहायक (भूगोल) से जुड़े अभ्यर्थी शामिल हुए. वहीं, विज्ञान वर्ग के लिए प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 10 मई को दो पारियों में आयोजित की जाएगी.

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इन विभागों में इतने पदों पर भर्ती :

  1. माध्यमिक शिक्षा विभाग : 500 पद
  2. कृषि विभाग : 32 पद
  3. संस्कृत शिक्षा विभाग : 17 पद
  4. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला : 101 पद
  5. प्रयोगशाला सहायक (फोटो के अलावा) : 31
  6. प्रयोगशाला सहायक (फोटो) : 2
  7. कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक : 68
  8. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग : 18 पद
  9. आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग : 136 पद

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केंद्रों पर रही सख्ती : परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की गहन जांच की गई. मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा. केंद्रों पर अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से एक घंटा पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए थे. इसके बाद पहुंचे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी गई. जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर सहित प्रमुख शहरों में सुबह से परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखी गईं.

कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच परीक्षा
कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच परीक्षा (ETV Bharat Jaipur)

कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया. केंद्रों के मुख्य द्वार पर पुलिस प्रशासन की ओर से फ्रिस्किंग की गई और मेटल डिटेक्टर के जरिए अभ्यर्थियों की जांच की गई. इसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस और फेस रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित की गई. इसके अलावा परीक्षा कक्ष में भी निगरानी रखी गई कि कोई अभ्यर्थी प्रतिबंधित सामग्री साथ तो नहीं लाया.

बायोमेट्रिक अटेंडेंस और फेस रिकॉग्निशन
बायोमेट्रिक अटेंडेंस और फेस रिकॉग्निशन (ETV Bharat Jaipur)

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भर्ती को लेकर युवाओं में उत्साह : 12वीं विज्ञान और भूगोल विषय से जुड़े युवाओं के लिए ये भर्ती बड़ा अवसर मानी जा रही है. बोर्ड के अनुसार प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और फोटो लैब सहायक जैसे पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा. इस भर्ती में फिलहाल 804 पद निर्धारित किए गए हैं, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में रिक्तियों के पुनर्मूल्यांकन के बाद करीब 500 अतिरिक्त पद बढ़ाए जा सकते हैं. इसी संभावना ने प्रतियोगी युवाओं के उत्साह को और बढ़ा दिया है.

परीक्षा पैटर्न : परीक्षा ऑफलाइन OMR आधारित आयोजित की जा रही है. प्रश्न बहुविकल्पीय रहे और गलत उत्तर पर एक-तिहाई निगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है. वहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड ने गर्मी को देखते हुए ड्रेस कोड में भी बदलाव किया. साथ ही अभ्यर्थियों को कलावा, जनेऊ, रुद्राक्ष जैसे धार्मिक प्रतीकों को भी पहनने की छूट दी गई.

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झुंझुनू में आज प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन झुंझुनू जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ. जिले के झुंझुनू मुख्यालय, बगड़ और नवलगढ़ क्षेत्र में बनाए गए 37 परीक्षा केंद्रों पर कुल 11,864 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं. परीक्षा एकल पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जा रही है, जिसमें भूगोल विषय का पेपर लिया जा रहा है.

परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया. केंद्रों के बाहर पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है, वहीं उड़नदस्ते और निगरानी दल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. परीक्षार्थियों में परीक्षा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला. परीक्षा समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय आर्य ने बताया कि दो दिवसीय परीक्षा के सफल और नकलविहीन आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रशासन पल-पल की मॉनिटरिंग कर रहा है.

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