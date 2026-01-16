अच्छी खबर : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की मेरिट कट ऑफ जारी, जानिए ये बड़ा अपडेट
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती - 2024 का परिणाम जारी. दोगुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भरेंगे स्क्रुटनी फॉर्म...
Published : January 16, 2026 at 6:47 PM IST
जयपुर: राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी सरकारी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती - 2024 का परिणाम जारी कर दिया है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) की वेबसाइट पर नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्रों के लिए वरीयतानुसार मेरिट लिस्ट अपलोड की गई है. इस भर्ती परीक्षा में कुल 24 लाख 71 हजार 66 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 21 लाख 17 हजार 198 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. जबकि 3 लाख 53 हजार 868 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. परीक्षा में कुल 85.68 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई थी.
53 हजार 750 पदों पर होनी है नियुक्ति : बीते दिनों राजस्थान के इतिहास में किसी भी एक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा आयोजित हुई. इस भर्ती के तहत गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 48,200 और अनुसूचित क्षेत्र के 5,550 कुल 53 हजार 750 पदों पर नियुक्ति की जानी है.
प्रदेश के 38 जिलों में आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा शुक्रवार को रिजल्ट भी जारी कर दिया गया. बोर्ड की ओर से जारी रिजल्ट में कट-ऑफ मार्क्स के आधार पर कुल पदों की तुलना में दोगुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पात्र माना गया है. पात्र अभ्यर्थियों को ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा, जिसके लिए पोर्टल खोलने की तिथि अलग से जारी की जाएगी.
ये रही कट ऑफ : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी की गई है. मेरिट कट ऑफ लिस्ट में जनरल की कट ऑफ 146.32, एससी की 126.02, एसटी की 117.06, ईडब्ल्यूएस के 131.63, ओबीसी की 138.27 और एमबीसी की 132.73 कटऑफ रही.
10% से अधिक प्रश्न छोड़ने पर 26,436 अभ्यर्थी अयोग्य : कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि परीक्षा में 10 प्रतिशत से ज्यादा प्रश्नों में कोई भी विकल्प गहरा नहीं करने के कारण 26 हजार 436 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है. वहीं, उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग की पुष्टि होने पर किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को वरीयता सूची से बाहर किया जा सकता है.
ये परिणाम उच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न सिविल रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा. साथ ही कुछ रोल नंबरों वाले अभ्यर्थियों का परिणाम न्यायालय के आदेश और अनुचित साधनों के मामलों के चलते रोका गया है.