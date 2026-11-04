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कम्प्यूटर अनुदेशक और महिला पर्यवेक्षक भर्ती : कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया रिजल्ट, 510 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने प्रदेश में तीन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं. इनमें बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती, वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती और पर्यवेक्षक (महिला) सीधी भर्ती शामिल हैं. बोर्ड ने तीनों भर्तियों में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया है. बोर्ड ने विज्ञापित पदों के मुकाबले करीब दो से तीन गुना अभ्यर्थियों को पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है. तीनों भर्तियों के चयन की अगली प्रक्रिया के तहत शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को 12 से 21 नवंबर तक ऑनलाइन विस्तृत आवेदन और स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा. इसके बाद पात्रता और दस्तावेजों की जांच की जाएगी.