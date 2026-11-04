कम्प्यूटर अनुदेशक और महिला पर्यवेक्षक भर्ती : कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया रिजल्ट, 510 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित
बोर्ड ने तीनों परीक्षाओं में प्रश्नों को डिलीट करने और संशोधित आंसर की के आधार पर अभ्यर्थियों के अंकों का आकलन किया है.
Published : November 4, 2026 at 10:35 PM IST
जयपुर : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने प्रदेश में तीन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं. इनमें बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती, वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती और पर्यवेक्षक (महिला) सीधी भर्ती शामिल हैं. बोर्ड ने तीनों भर्तियों में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया है. बोर्ड ने विज्ञापित पदों के मुकाबले करीब दो से तीन गुना अभ्यर्थियों को पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है. तीनों भर्तियों के चयन की अगली प्रक्रिया के तहत शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को 12 से 21 नवंबर तक ऑनलाइन विस्तृत आवेदन और स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा. इसके बाद पात्रता और दस्तावेजों की जांच की जाएगी.
तीन भर्तियों में कुल 4023 पद : कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बीते दिनों आयोजित कराई गई बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और पर्यवेक्षक महिला भर्तियों में कुल 4023 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है. इसमें बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के कुल 3629 पद है. इनमें गैर–अनुसूचित क्षेत्र के 2936 और अनुसूचित क्षेत्र के 693 पद हैं. वहीं वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के कुल 322 पद हैं. जिनमें गैर–अनुसूचित क्षेत्र के 288 और अनुसूचित क्षेत्र के 34 पद हैं. जबकि पर्यवेक्षक (महिला) के कुल 72 पद. इनमें गैर–अनुसूचित क्षेत्र के 57 और अनुसूचित क्षेत्र के 15 पद हैं.
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तीनों परीक्षाओं में प्रश्न डिलीट, उसी आधार पर अंकों का आकलन : परिणाम जारी करने के साथ बोर्ड ने तीनों परीक्षाओं में प्रश्नों को डिलीट करने और संशोधित आंसर की के आधार पर अभ्यर्थियों के अंकों का आकलन किया है. बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक परीक्षा के पेपर-1 में प्रत्येक सेट से दो-दो प्रश्न हटाए गए हैं. वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक परीक्षा में पेपर-1 के प्रत्येक सेट से दो-दो और पेपर-2 के प्रत्येक सेट से एक-एक प्रश्न डिलीट किया गया है. वहीं, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के प्रत्येक सेट से चार-चार प्रश्न हटाए गए हैं. बोर्ड ने सही आंसर, डिलीट किए गए प्रश्नों और अभ्यर्थियों की ओर से हल नहीं किए गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर अंक तय किए हैं. इसी संशोधित मूल्यांकन के बाद श्रेणीवार कटऑफ जारी की गई है.
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510 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित : तीनों परीक्षाओं में ओएमआर शीट पर निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले कुल 510 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है. नियम के अनुसार किसी अभ्यर्थी की ओर से 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प या गोले को गहरा नहीं किया गया तो उसे अयोग्य माना गया है.
- बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती में 307 अभ्यर्थी अयोग्य.
- वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती में 29 अभ्यर्थी अयोग्य.
- महिला पर्यवेक्षक भर्ती में 174 अभ्यर्थी अयोग्य.
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अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया : बोर्ड की ओर से जारी परिणाम में कटऑफ के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. बेसिक और वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती में विज्ञापित पदों के करीब दो गुना अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है. वहीं, महिला पर्यवेक्षक भर्ती में पदों के मुकाबले करीब दो से तीन गुना अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए विचारित किया गया है. इन अभ्यर्थियों को 12 से 21 नवंबर, 2026 तक बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा. फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण श्रेणी और अन्य जरूरी जानकारियों के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे. निर्धारित अवधि में फॉर्म भरना अगली चयन प्रक्रिया के लिए जरूरी होगा.
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हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं के अधीन रहेगा कम्प्यूटर अनुदेशक का परिणाम : बोर्ड ने बेसिक और वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती के परिणाम को राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है. वहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि आवेदन में गलत जानकारी देने या परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने की जानकारी सामने आने पर अभ्यर्थी को किसी भी समय परिणाम से बाहर किया जा सकता है. किसी भी तरह की विसंगति सामने आने पर परिणाम में संशोधन का अधिकार भी बोर्ड ने अपने पास सुरक्षित रखा है. वहीं अभ्यर्थी परिणाम, कटऑफ और स्क्रूटनी फॉर्म से जुड़ी विस्तृत जानकारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं.
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वाहन चालक भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्रों की होगी गहन जांच : उधर, वाहन चालक भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र के नाम पर फर्जीवाड़े की आशंका को देखते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दस्तावेज सत्यापन में सख्ती बरतेगा. मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि अब अभ्यर्थियों को केवल कंपनी या फर्म का अनुभव प्रमाण पत्र देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें ये भी बताना होगा कि किस कंपनी में काम किया, कौन सा वाहन चलाया, वाहन का नंबर क्या था और कितने समय तक उसे चलाया. इसके साथ ही वाहन चलाने के बदले मिले मानदेय के भुगतान का प्रमाण भी देना होगा. बैंक खाते में भुगतान होने पर बैंक स्टेटमेंट और नकद भुगतान होने पर रसीद प्रस्तुत करनी होगी. बोर्ड ने वाहन चालक भर्ती-2024 में 4508 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी महीने शुरू होने की संभावना है. इस प्रक्रिया में फर्जी प्रमाण पत्र या गलत जानकारी सामने आने पर संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.