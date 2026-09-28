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RSSB : लिपिक-कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, तीन गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए किया गया शॉर्टलिस्ट

जयपुर: लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2026 की लिखित परीक्षा में सफल रहे तीन गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. बोर्ड ने नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की अलग-अलग सूची जारी की है.

रिजल्ट जारी करने के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि परीक्षा परिणाम के साथ प्रश्नपत्र और मार्किंग से जुड़ी जानकारी भी जारी की है. परीक्षा के 12 सेटों में 6-6 प्रश्न डिलीट यानी हटाए गए हैं. इन प्रश्नों की जानकारी भी परिणाम के साथ दी गई है. इसके बाद वैध प्रश्नों के आधार पर अभ्यर्थियों के अंकों का आकलन किया गया है.

10 हजार 644 पदों के लिए हुई थी परीक्षा : लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक के 10 हजार 644 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी. इनमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के 9 हजार 642 और टीएसपी क्षेत्र के 1 हजार 2 पद शामिल हैं. लिखित परीक्षा इसी वर्ष 5 जुलाई को दो पारी में आयोजित की गई थी.

तीन गुना अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट : लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से विज्ञापित पदों की तुलना में करीब तीन गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी लिखित परीक्षा पास करने के बाद अब इन अभ्यर्थियों को भर्ती के अगले चरण में टाइपिंग टेस्ट देना होगा. नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की अलग-अलग सूची जारी की गई है. वर्ग के अनुसार कटऑफ के आधार पर अभ्यर्थियों को टाइपिंग परीक्षा के लिए चुना गया है.

जनरल की कटऑफ 153.68 रही : परिणाम में जारी कटऑफ के अनुसार जनरल वर्ग की कटऑफ 153.68 अंक, एससी की 135.02, एसटी की 122.91, ईडब्ल्यूएस की 143.70, ओबीसी की 149.49 और एमबीसी की 142.15 अंक रही. बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने 10 प्रतिशत से अधिक सवालों में किसी भी विकल्प का गोला नहीं भरा, उन्हें परीक्षा के लिए अयोग्य माना गया है. ऐसे 1126 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है. बोर्ड ने पेपर-I और पेपर-II से जुड़ा विवरण भी परिणाम के साथ जारी किया है.

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हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा परिणाम : अब लिखित परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट देना होगा. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि टाइपिंग टेस्ट की तारीख और इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी अलग से जारी की जाएगी. साथ ही बताया कि जारी किया गया परिणाम राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा. वहीं, आवेदन में गलत जानकारी देने या परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल की जानकारी सामने आने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम बाद में भी रद्द किया जा सकता है.