ETV Bharat / state

RSSB : लिपिक-कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, तीन गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए किया गया शॉर्टलिस्ट

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2026 का लिखित परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है.

Rajasthan Staff Selection Board
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2026 at 9:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2026 की लिखित परीक्षा में सफल रहे तीन गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. बोर्ड ने नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की अलग-अलग सूची जारी की है.

10 हजार 644 पदों के लिए हुई थी परीक्षा : लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक के 10 हजार 644 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी. इनमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के 9 हजार 642 और टीएसपी क्षेत्र के 1 हजार 2 पद शामिल हैं. लिखित परीक्षा इसी वर्ष 5 जुलाई को दो पारी में आयोजित की गई थी.

रिजल्ट जारी करने के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि परीक्षा परिणाम के साथ प्रश्नपत्र और मार्किंग से जुड़ी जानकारी भी जारी की है. परीक्षा के 12 सेटों में 6-6 प्रश्न डिलीट यानी हटाए गए हैं. इन प्रश्नों की जानकारी भी परिणाम के साथ दी गई है. इसके बाद वैध प्रश्नों के आधार पर अभ्यर्थियों के अंकों का आकलन किया गया है.

पढे़ं : 874 JEN पदों के लिए 47 हजार से ज्यादा आवेदन, मैकेनिकल-इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा में सबसे कड़ा मुकाबला

तीन गुना अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट : लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से विज्ञापित पदों की तुलना में करीब तीन गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी लिखित परीक्षा पास करने के बाद अब इन अभ्यर्थियों को भर्ती के अगले चरण में टाइपिंग टेस्ट देना होगा. नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की अलग-अलग सूची जारी की गई है. वर्ग के अनुसार कटऑफ के आधार पर अभ्यर्थियों को टाइपिंग परीक्षा के लिए चुना गया है.

जनरल की कटऑफ 153.68 रही : परिणाम में जारी कटऑफ के अनुसार जनरल वर्ग की कटऑफ 153.68 अंक, एससी की 135.02, एसटी की 122.91, ईडब्ल्यूएस की 143.70, ओबीसी की 149.49 और एमबीसी की 142.15 अंक रही. बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने 10 प्रतिशत से अधिक सवालों में किसी भी विकल्प का गोला नहीं भरा, उन्हें परीक्षा के लिए अयोग्य माना गया है. ऐसे 1126 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है. बोर्ड ने पेपर-I और पेपर-II से जुड़ा विवरण भी परिणाम के साथ जारी किया है.

पढ़ें : SI भर्ती री-एग्जाम: अभ्यर्थियों का आरोप- इतिहास का सबसे कठिन और अतार्किक पेपर, 29 को धरना प्रदर्शन का ऐलान

हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा परिणाम : अब लिखित परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट देना होगा. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि टाइपिंग टेस्ट की तारीख और इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी अलग से जारी की जाएगी. साथ ही बताया कि जारी किया गया परिणाम राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा. वहीं, आवेदन में गलत जानकारी देने या परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल की जानकारी सामने आने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम बाद में भी रद्द किया जा सकता है.

TAGGED:

RAJASTHAN STAFF SELECTION BOARD
JUNIOR ASSISTANT RECRUITMENT
TYPING TEST
RAJASTHAN LDC RESULT 2026
RSSB RESULT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.