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कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026: 38 जिलों के 600 केंद्रों पर 1100 पदों के लिए अभ्यर्थियों ने आजमाया भाग्य

राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 38 जिलों में 580 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां करीब 1 लाख 82 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत थे. परीक्षा सुबह 11 बजे से शुरू हुई, इसके लिए अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे से केंद्रों पर प्रवेश दिया गया. इससे पहले सभी अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जांच की गई, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या नकल की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जा सके. भर्ती परीक्षा में 85.59% उपस्थिति रही. परीक्षा में 1.56 लाख कैंडिडेट्स ने भाग्य आजमाया.

जयपुर : राज्य में कृषि विभाग के तहत कृषि पर्यवेक्षक के 1100 पदों के लिए शनिवार को भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित इस परीक्षा में 944 नॉन-टीएसपी और 156 टीएसपी क्षेत्र के पद शामिल हैं. इन पदों पर परीक्षा को लेकर त्रिस्तरीय जांच के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति दी गई. इस दौरान परीक्षा केंद्र के एंट्री गेट पर ही किसी की जींस चेंज करवाई गई, तो किसी के आभूषण खुलवाते हुए ड्रेस कोड की पालना कराई गई.

त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच से सख्ती : परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया. केंद्रों के मुख्य द्वार पर पुलिस प्रशासन की ओर से फ्रिस्किंग की गई और मेटल डिटेक्टर के जरिए अभ्यर्थियों की जांच की गई. इसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस और फेस रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित की गई. जयपुर में एक सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट दिलीप कुमार शर्मा ने बताया कि डमी कैंडिडेट की आशंका को खत्म करने के लिए अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक और फेस स्कैनिंग अनिवार्य की गई. इसके अलावा परीक्षा कक्ष में भी निगरानी रखी गई कि कोई अभ्यर्थी प्रतिबंधित सामग्री साथ न लाए.

38 जिलों में आयोजित हुई परीक्षा (फोटो ईटीवी भारत)

ड्रेस कोड में बदलाव, धार्मिक प्रतीकों को छूट : इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने गर्मी को देखते हुए ड्रेस कोड में बदलाव किया। साथ ही अभ्यर्थियों को कलावा, जनेऊ, रुद्राक्ष जैसे धार्मिक प्रतीकों को भी पहनने की छूट दी गई. हालांकि, आभूषण पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर ही उन्हें उतारने के निर्देश दिए गए. जिन अभ्यर्थियों के कपड़ों में मेटल बटन थे, उनकी विशेष जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया.

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आधार फोटो अपडेट नहीं होने पर अंडरटेकिंग : कुछ अभ्यर्थियों के आधार कार्ड में फोटो अपडेट नहीं होने की स्थिति सामने आई. ऐसे मामलों में अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग ली गई और अतिरिक्त सत्यापन के बाद ही उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई. वहीं एक सेंटर के परीक्षा प्रभारी विजय कुमार शर्मा ने बताया कि डमी कैंडिडेट को पूरी तरह रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों से हिंदी और अंग्रेजी में हैंडराइटिंग सैंपल भी लिया गया है. इससे नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान भी फर्जी अभ्यर्थियों की पहचान की जा सकेगी.

विशेष गाइडलाइन्स लागू (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

पारदर्शिता और निष्पक्षता पर फोकस : उन्होंने बताया कि फेस रिकॉग्निशन और बायोमैट्रिक अटेंडेंस जैसी तकनीकों से भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा रहा है, ताकि पात्र अभ्यर्थियों को ही अवसर मिल सके. पूरे परीक्षा आयोजन के दौरान प्रशासन का फोकस पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने पर रहा. सख्त सुरक्षा, तकनीकी निगरानी और ड्रेस कोड के पालन से ये सुनिश्चित किया गया कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो.