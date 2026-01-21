बहरोड़ कोतवाली थाने में आरएसएस कार्यकर्ता से मारपीट, एसएचओ और दो कांस्टेबल लाइन हाजिर
लोगों ने एसपी को ज्ञापन में बताया कि चेक बाउंस मामले में पूछताछ के लिए बुलाकर थाने में संघ कार्यकर्ता व भतीजे को पीटा था.
बहरोड़: कोतवाली पुलिस ने चेक बाउंस केस में पूछताछ के लिए बुलाए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) कार्यकर्ता और उसके भतीजे से थाने में मारपीट मामले में बहरोड़ कोतवाली थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा और दो कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया. बहरोड़ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने मंगलवार देर रात इसके आदेश जारी किए.
पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि दो दिन पहले माजरी कलां गांव के लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया. इसमें ग्रामीणों ने बताया कि आरएसएस कार्यकर्ता और उसके भतीजे को चेक बाउंस मामले में थाने में पूछताछ के लिए बुलाया. उन दोनों से थाने में बेरहमी से मारपीट की गई. इस मामले में संज्ञान लेते थाना अधिकारी विक्रांत शर्मा, कांस्टेबल सोमपाल और भगवान सिंह को लाइन हाजिर कर दिया. मामले की जांच कोटपूतली के एडिश्नल एसपी नाजिम अली को दी है.
विधायक से मिले थे ग्रामीण: थाने में मारपीट को लेकर ग्रामीण बहरोड़ विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव से भी मिले थे. विधायक ने कोतवाली प्रभारी विक्रांत शर्मा की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे. विधायक यादव ने पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखा था. इसमें कोतवाली प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई. इधर, थाने में मारपीट को लेकर क्षेत्र में रोष था. बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग नीमराणा एएसपी कार्यालय पहुंचे थे, जहां एएसपी सुरेश कुमार को ज्ञापन सौंपा और कोतवाली प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की थी.
