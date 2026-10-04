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देवरिया में RSS कार्यकर्ता का हत्यारोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार; बाएं पैर में लगी गोली

हत्यारोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: लार थाना क्षेत्र के भीखम छपरा गांव में हुई RSS कार्यकर्ता की हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के पास से एक तमंचा और दो खोखे बरामद किए गए हैं. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है.