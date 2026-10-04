देवरिया में RSS कार्यकर्ता का हत्यारोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार; बाएं पैर में लगी गोली
01 अक्टूबर 2026 को भीखम छपरा गांव निवासी RSS कार्यकर्ता रामेश्वर तिवारी की हत्या हो गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 9:58 AM IST
देवरिया: लार थाना क्षेत्र के भीखम छपरा गांव में हुई RSS कार्यकर्ता की हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के पास से एक तमंचा और दो खोखे बरामद किए गए हैं. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है.
पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने बताया कि सुतावर मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया. इस पर वह भागने लगा. पीछा करने पर उसने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर कर दिया. जवाब में पुलिस ने गोली चलाई, जो उसके बाएं पैर में लगी. उसे देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. जहां पर उसका इलाज चल रहा है.
एसपी ने बताया कि आरोपी की पहचान दीपक तिवारी पुत्र स्व. विनोद तिवारी, निवासी गांव भीखम छपरा, थाना क्षेत्र लार के तौर पर हुई है. थाने पर दर्ज एक मुकदमे में दीपक नामजद अभियुक्त है. उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
01 अक्टूबर 2026 को हुई थी हत्या: 01 अक्टूबर 2026 को भीखम छपरा गांव निवासी RSS कार्यकर्ता रामेश्वर तिवारी की हत्या हो गई थी. इस मामले में मृतक की पत्नी ने 6 नामजद और 10 अज्ञात पर केस दर्ज कराया है. पकड़ा गया आरोपी दीपक तिवारी केस में नामजद है.
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