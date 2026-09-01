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हापुड़ में ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर RSS कार्यकर्ता की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

आरोप-खनन माफिया के खिलाफ शिकायत के बाद भी नहीं होती कार्रवाई

हापुड़ की घटना के बाद परिवार में मातम
हापुड़ की घटना के बाद परिवार में मातम (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 7:29 PM IST

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हापुड़: जिले के हाफिजपुर इलाके में सोमवार रात ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर आरएसएस कार्यकर्ता सतीश चौधरी की मौत हो गई. ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा किया तो कुछ आगे जाकर वह भी पलट गई. इसमें चालक घायल है. सतीश के परिजनों का आरोप है कि रात के समय खनन माफिया तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चलाते हैं. इसका सतीश ने विरोध किया था. इसी के चलते खनन माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर सतीश की हत्या कर दी. मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव है. परिजनों ने खनन माफिया पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों में पुलिस-प्रशासन के प्रति काफी आक्रोश भी है.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप (Video Credit; ETV Bharat)

मामला हाफिजपुर क्षेत्र के ग्राम महमूदपुर का है. ग्राम महमूदपुर निवासी किसान सतीश चौधरी आरएसएस में खंड सह संपर्क प्रमुख थे. गांव के लोगों का कहना है कि रात के समय में कुछ खनन माफिया अवैध मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां बहुत तेजी से दौड़ाते हैं. इससे दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है. जिनका सतीश चौधरी ने विरोध किया था. परिजनों का आरोप है कि विरोध करने पर बेखौफ खनन माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली से सतीश चौधरी को बेरहमी से कुचल दिया और घसीटते हुए काफी दूर तक ले गए. जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

जैसे ही उनकी मौत की खबर गांव में फैली, मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण तनाव फैल गया. परिजनों का आरोप है कि खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस प्रशासन से कई बार शिकायत के बावजूद बेखौफ खनन चलता है.

इस मामले में एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम घुंघराला निवासी कलीम ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के कारण दब गया है. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी हुई कि पास के गांव महमूदपुर में अपने घर के बाहर खड़े व्यक्ति सतीश को ट्रैक्टर कुचल कर आया है. जब ग्रामीणों ने आरोपी का पीछा किया तो वह अपने गांव तक पहुंच गया. इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और वह घायल हो गया. इस घटना में सतीश की मृत्यु हो गई है. आरोपी कलीम भी घायल है. ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है.

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