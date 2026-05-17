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राजस्थान में आज से शुरू होंगे संघ के प्रशिक्षण वर्ग, 12 स्थानों पर लगेंगे 14 शिविर

प्रशिक्षण अवधि में प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और जल संरक्षण को व्यवहार का हिस्सा बनाया जाएगा.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रशिक्षण वर्ग
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रशिक्षण वर्ग (ETV Bharat (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 10:13 AM IST

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जयपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजस्थान में आज से प्रदेशभर में प्रशिक्षण वर्गों की शुरुआत होगी. इस बार राजस्थान के 12 स्थानों पर कुल 14 प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विद्यालयीन-महाविद्यालयीन विद्यार्थी, तरुण और विभिन्न व्यवसायों से जुड़े स्वयंसेवक भाग लेंगे. इन वर्गों में 10 संघ शिक्षा वर्ग, तीन घोष वर्ग और एक कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम शामिल हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण वर्गों में स्वयंसेवकों को शारीरिक, सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा.

संघ के राजस्थान क्षेत्र संघचालक डॉ. रमेश अग्रवाल ने बताया कि इन वर्गों का उद्देश्य स्वयंसेवकों में साधना, स्व-अनुशासन, त्यागपूर्ण जीवन और सामूहिक जीवन के सामंजस्य की भावना विकसित करना है. साथ ही पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए प्रशिक्षण अवधि में प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और जल संरक्षण को व्यवहार का हिस्सा बनाया जाएगा.

12 स्थानों पर लगेंगे 14 शिविर
12 स्थानों पर लगेंगे 14 शिविर (ETV Bharat (File Photo))

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जयपुर में लगेगा कार्यकर्ता विकास वर्ग : इस वर्ष राजस्थान क्षेत्र का कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम (सामान्य) जयपुर के राजापार्क में आयोजित किया जाएगा. ये वर्ग 17 मई से शुरू होकर 7 जून तक चलेगा. वर्ग में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, सह सरकार्यवाह आलोक कुमार सहित अखिल भारतीय और क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करेंगे. वहीं, बीकानेर में आयोजित वर्ग में अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेन्द्र ठाकुर का प्रवास रहेगा.

12 स्थानों पर लगेंगे 14 शिविर
12 स्थानों पर लगेंगे 14 शिविर (ETV Bharat (File Photo))

इन स्थानों पर होंगे संघ शिक्षा वर्ग : संघ शिक्षा वर्ग चित्तौड़ प्रांत के चित्तौड़गढ़, फतेहनगर और कोटा में आयोजित होंगे. वहीं, जयपुर प्रांत के अलवर, बांदीकुई और जामडोली (जयपुर) और जोधपुर प्रांत के बाड़मेर, भीनमाल और बीकानेर में भी वर्ग लगाए जाएंगे. इसके अलावा भीलवाड़ा, बांदीकुई और जोधपुर में घोष वर्ग आयोजित किए जाएंगे.

पारंपरिक वाद्य यंत्रों का मिलेगा प्रशिक्षण : घोष वर्गों में स्वयंसेवकों को संघ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे शंख, आनक, वंशी और विभिन्न ताल वाद्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके साथ ही घोष की ताल, संचलन के दौरान सामूहिक समन्वय, अनुशासन और भारतीय सांस्कृतिक धुनों का अभ्यास कराया जाएगा. संघ के अनुसार घोष शाखाओं और उत्सवों में सामूहिकता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है.

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