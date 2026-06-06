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RSS के प्रशिक्षण वर्ग के समापन पर बोले क्षेत्रीय संघचालक, 'संघ की 100 साल की यात्रा राष्ट्र निर्माण की साधना'

बौद्धिक सत्र किए आयोजित: 20 दिन तक चले इस प्रशिक्षण वर्ग में स्वयंसेवकों ने सुबह 4 बजे से रात 10:15 बजे तक अनुशासित दिनचर्या का पालन किया. प्रशिक्षण के दौरान योग, व्यायाम, खेल, दंड प्रशिक्षण और अन्य शारीरिक गतिविधियों के साथ-साथ राष्ट्र, समाज, संस्कृति और समसामयिक विषयों पर बौद्धिक सत्र भी आयोजित किए गए. पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए श्रम साधना, स्वच्छता, वृक्ष संरक्षण, जल संरक्षण और जैविक खाद निर्माण जैसे कार्य भी किए गए. वर्ग में राजस्थान क्षेत्र के 231 स्थानों से 277 शिक्षार्थियों ने भाग लिया. इनमें 97 कर्मचारी, 57 व्यवसायी, 8 किसान एवं श्रमिक और 115 छात्र शामिल रहे. वर्ग के संचालन में 40 शिक्षक, 37 प्रबंधक, 21 विभाग प्रमुख और 3 प्रांत प्रमुखों ने दायित्व निभाए.

जयपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के राजस्थान क्षेत्र के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम (सामान्य) का शनिवार को आदर्श नगर स्थित सूरज मैदान में समापन हुआ. 20 दिन तक चले इस प्रशिक्षण वर्ग में राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए 277 स्वयंसेवकों ने भाग लिया. समापन समारोह में उद्बोधन के दौरान राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्र संघचालक डॉ रमेश अग्रवाल ने कहा कि आरएसएस की 100 वर्षों की यात्रा संगठन, समर्पण और राष्ट्र निर्माण की निरंतर साधना की यात्रा रही है.

'...ऐसे समय में हुई थी संघ की स्थापना': समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जवाहर नगर गुरुद्वारा साहिब के प्रधान सरदार राजन सिंह मौजूद रहे. जबकि मुख्य उद्बोधन संघ के राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्र संघचालक डॉ रमेश अग्रवाल ने दिया. इस दौरान डॉ अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा संगठन, समर्पण और राष्ट्र निर्माण की निरंतर साधना की यात्रा रही है. उन्होंने बताया कि संघ की स्थापना ऐसे समय में हुई थी, जब देश में निराशा का माहौल था. ऐसे दौर में डॉ केशव बलिराम हेडगेवार ने शाखा व्यवस्था के माध्यम से व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण का मार्ग दिखाया.

प्रशिक्षण वर्ग में सिखाए गए शारीरिक कौशल का प्रदर्शन (Courtesy - Vishwa Samvad Kendra)

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'राष्ट्र निर्माण का कर रहे कार्य': उन्होंने कहा कि संघ की दैनिक शाखाएं स्वयंसेवकों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सेवा भावना, संगठन कौशल और राष्ट्रभक्ति जैसे गुण विकसित करती हैं. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक दौर में विरोध और उपेक्षा का सामना करने वाला संघ आज समाज के व्यापक सहयोग और स्वीकार्यता का केंद्र बन चुका है. डॉ अग्रवाल ने संघ के विभिन्न सेवा कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि विभाजन के समय विस्थापितों की सहायता से लेकर गौ संरक्षण, श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन, राम मंदिर निर्माण, रामसेतु संरक्षण और कोरोना काल में सेवा कार्यों तक संघ ने अनेक राष्ट्रीय अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने बताया कि संघ की प्रेरणा से आज 36 से ज्यादा संगठन समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय होकर राष्ट्र निर्माण के कार्य कर रहे हैं.

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वहीं सरदार राजन सिंह ने स्वयंसेवकों के अनुशासन और सामूहिक प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि देश के अलग-अलग क्षेत्रों से आए युवाओं की राष्ट्रभक्ति और समर्पण को देखकर भारत के उज्ज्वल भविष्य पर उनका विश्वास और मजबूत हुआ है. उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन के बारे में राय बनाने से पहले उसके कार्यों को स्वयं देखकर और समझकर निर्णय लेना चाहिए. उन्होंने गुरु नानक देव की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए सामाजिक समरसता, सेवा और परस्पर सहयोग को भारतीय संस्कृति की मूल भावना बताया. साथ ही गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप और अन्य महापुरुषों के बलिदान को याद करते हुए युवाओं से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया.