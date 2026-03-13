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पानीपत में RSS की तीन दिवसीय बैठक आज से शुरू, मोहन भागवत हुए शामिल, देशभर से 1400 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल

RSS Meeting in Panipat ( Etv Bharat )

पानीपत: हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिन की महत्वपूर्ण बैठक आज से शुरू हो गई. इस बैठक में देशभर से संघ और उससे जुड़े संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होने पहुंच रहे हैं. कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंचे, जो यहां मौजूद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे. इस बैठक को संघ के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें पिछले एक साल के कामकाज की समीक्षा के साथ आने वाले समय की रणनीति पर भी चर्चा होगी है. अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख ने दी कार्यक्रम की जानकारी: आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि ये बैठक पिछले एक साल में संघ की गतिविधियों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई है. उन्होंने कहा कि इस दौरान अलग-अलग विषयों पर चर्चा और विचार-विमर्श होगा. उन्होंने बताया कि इस साल संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, इसलिए इस बैठक का महत्व और भी बढ़ गया है. बैठक में हरियाणा समेत अलग-अलग क्षेत्रों की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, जिससे संगठन के कामकाज का पूरा आकलन किया जा सके. पानीपत में RSS की तीन दिवसीय बैठक आज से शुरू (Etv Bharat) तीन दिन में होंगे कई बड़े कार्यक्रम: सुनील अंबेकर ने बताया कि "तीन दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई तरह की सभाएं और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. इनमें प्रमुख नागरिकों की सभाएं, हिंदू सम्मेलन, गृह संपर्क कार्यक्रम, युवा सम्मेलन और सामाजिक सद्भाव बैठक शामिल हैं. इन कार्यक्रमों के जरिए समाज के अलग-अलग वर्गों के साथ संवाद और संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि गृह संपर्क अभियान के तहत संगठन अब तक देशभर में 10 करोड़ से ज्यादा घरों तक पहुंच चुका है."