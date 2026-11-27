कानपुर में दत्तात्रेय होसबोले ने कहा- 'नशे से अपने नौजवानों को मुक्त करना है'
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह शुक्रवार को कानपुर में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला में पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 11:08 PM IST
कानपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले शुक्रवार को कानपुर में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला में पहुंचे. उन्होंने कहा कि जैसे पेड़, नदी और गाय दूसरों की भलाई के लिए होते हैं वैसे ही इंसान के जीवन का असली मतलब भी दूसरों के काम आना है. यह भावना भारत में कहीं बाहर से नहीं आई बल्कि हमारे संतों और आम लोगों की पुरानी परंपरा रही है.
बिना प्रचार के सेवा करने का महत्व समझाते हुए उन्होंने गुजरात के अकाल का एक किस्सा सुनाया. वहां एक गरीब बुजुर्ग महिला ने मदद के स्टॉल से कुछ लेने के बजाय अपनी थैली से चार सुकड़ी निकालकर दूसरों को दे दी जिसकी न कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनी और न कोई प्रचार हुआ.
इसी तरह दिल्ली के युवा आईटी सेक्टर में काम करने वालों ने बड़े होटलों का बचा हुआ साफ-सुथरा खाना एम्स, रेलवे स्टेशन और चांदनी चौक के पास बेसहारा लोगों को सम्मान के साथ खिलाना शुरू किया. इससे प्रेरित होकर बाद में होटल वालों ने खुद ही खाने के पैकेट देने शुरू कर दिए.
उन्होंने बताया कि देश के 13 राज्यों के 36 शहरों में हो चुके इस मेले का आधार आध्यात्म, सुरक्षा कवच धर्म और मकसद देश की तरक्की है. हिंदू, आध्यात्म और सेवा ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह एक ही ताकत के तीन रूप हैं.
उन्होंने परिवारों से अपील की कि नशे से अपने नौजवानों को मु्क्त करना है. इसके साथ ही प्रदूषण, कम होते पेड़ों और पानी की कमी के बीच रासायनिक खाद व कीटनाशकों से ज़हरीले हो रहे खाने पर चिंता जताई.
उन्होंने कहा कि आज 30 साल के युवाओं को भी दिल की बीमारी, कैंसर, शुगर और बीपी जैसी बीमारियां घेर रही हैं. सिर्फ अस्पताल बनाने से काम नहीं चलेगा बल्कि धरती, नदी, प्रकृति और गाय को मां मानकर उनका नुकसान रोकना और एक सही व संतुलित जीवनशैली अपनाना ज़रूरी है.
युवाओं से बातचीत के तरीके पर उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को सिर्फ भाषण या उपदेश नहीं बल्कि सही तर्क और ठोस उदाहरण चाहिए. सफाई अभियान में बच्चों द्वारा बड़ों को टोकने का उदाहरण देते हुए उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, त्रिपिटक और कुंभ की अच्छी बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारने पर ज़ोर दिया.
साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना केवल सरकार या किसी बड़ी संस्था का नहीं बल्कि हर देशवासी का फर्ज है. उन्होंने 1857 से 1947 तक के उन आज़ादी के दीवानों को याद रखने की अपील की. आखिर में पश्चिमी देशों की सोच पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश सिर्फ अपने हक और जो ताकतवर है वही ज़िंदा रहेगा की बात करते हैं जबकि भारत का नियम खुद ताकतवर बनकर कमज़ोर और बेसहारा लोगों की मदद करना है.
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