ETV Bharat / state

कानपुर में दत्तात्रेय होसबोले ने कहा- 'नशे से अपने नौजवानों को मुक्त करना है'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले शुक्रवार को कानपुर में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला में पहुंचे. उन्होंने कहा कि जैसे पेड़, नदी और गाय दूसरों की भलाई के लिए होते हैं वैसे ही इंसान के जीवन का असली मतलब भी दूसरों के काम आना है. यह भावना भारत में कहीं बाहर से नहीं आई बल्कि हमारे संतों और आम लोगों की पुरानी परंपरा रही है.





बिना प्रचार के सेवा करने का महत्व समझाते हुए उन्होंने गुजरात के अकाल का एक किस्सा सुनाया. वहां एक गरीब बुजुर्ग महिला ने मदद के स्टॉल से कुछ लेने के बजाय अपनी थैली से चार सुकड़ी निकालकर दूसरों को दे दी जिसकी न कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनी और न कोई प्रचार हुआ.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले (Video credit: ETV Bharat) इसी तरह दिल्ली के युवा आईटी सेक्टर में काम करने वालों ने बड़े होटलों का बचा हुआ साफ-सुथरा खाना एम्स, रेलवे स्टेशन और चांदनी चौक के पास बेसहारा लोगों को सम्मान के साथ खिलाना शुरू किया. इससे प्रेरित होकर बाद में होटल वालों ने खुद ही खाने के पैकेट देने शुरू कर दिए. उन्होंने बताया कि देश के 13 राज्यों के 36 शहरों में हो चुके इस मेले का आधार आध्यात्म, सुरक्षा कवच धर्म और मकसद देश की तरक्की है. हिंदू, आध्यात्म और सेवा ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह एक ही ताकत के तीन रूप हैं.



