कानपुर में RSS का भव्य होली मिलन समारोह; होली खेले रघुवीरा... पर जमकर झूमे लोग, डिप्टी CM ने दी बधाई

आजाद नगर स्थित वीएसएसडी कॉलेज मैदान में होली मिलन समारोह का आयोजन.

कानपुर में RSS का भव्य होली मिलन समारोह
कानपुर में RSS का भव्य होली मिलन समारोह (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 10:23 PM IST

2 Min Read
कानपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की ओर से रविवार को आजाद नगर स्थित वीएसएसडी कॉलेज मैदान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया. इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी पहुंचे.

इस अवसर पर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने महिला दिवस को समर्पित राधा रानी का होली गीत प्रस्तुत किया. वहीं, वंदना मिश्रा ने "होली खेले रघुवीरा..." और "बम बम भोले..." जैसे भजनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. नन्हीं कलाकार सान्वी सिंह ने "आज बृज में होली है रसिया..." गीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर समारोह में रंग भर दिया.

कानपुर में RSS का भव्य होली मिलन समारोह (Video credit: ETV Bharat)

समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि होली का पर्व भक्ति, प्रेम और संघर्षों की विजय का प्रतीक है. उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण करते हुए कहा कि जहां प्रेम के लिए कान्हा का नाम आता है, वहीं आदर्शों के लिए प्रभु श्री राम का नाम सर्वोपरि है. उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों के राष्ट्र समर्पित जीवन की सराहना की.



उपमुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कानपुर में वृहद स्तर पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया था. उन्होंने कहा कि मैं कानपुर के सभी भाई-बहनों को होली के पावन पर्व की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. होली रंगों का त्यौहार है और सबके जीवन में खुशियां लेकर आए, ऐसे अवसर पर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं. भारत-न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच के उत्साह पर उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि भारत जीतेगा, भारत माता की जय!

कानपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक श्रीराम जी ने अपने संबोधन में संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने का उल्लेख करते हुए होली को सामाजिक समरसता का महापर्व बताया. कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक-दूसरे पर फूलों की वर्षा कर होली की मंगलकामनाएं दीं. इस भव्य आयोजन में प्रांत संघचालक भवानी भीख, प्रांत प्रचार प्रमुख डॉ. अनुपम, विभाग संघचालक डॉ. श्याम बाबू गुप्ता, सांसद देवेंद्र सिंह भोले, विधायक महेश त्रिवेदी, मेयर प्रमिला पांडे, विश्व हिंदू परिषद से दीनदयाल और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी व स्वयंसेवक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.

