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धर्मांतरण वालों के लिए भारत में जगह नहीं, RSS की दो टूक चेतावनी, 'घर वापसी' की खुली नसीहत

धर्मांतरण वालों के लिए भारत में जगह नहीं, RSS की दो टूक चेतावनी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

इंद्रेश कुमार ने कहा- जिन्हें धर्मांतरण की इच्छा है, वे अपने पूर्वजों के धर्म में वापस लौट आएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: धर्मांतरण पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कड़ा संदेश दिया है. रायपुर से RSS के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने साफ कहा कि जिन्हें धर्मांतरण चाहिए, उनके लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं है. इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसे लोगों को अपने पूर्वजों के धर्म में लौटने की सलाह भी दी. यानी RSS ने धर्मांतरण के खिलाफ अपनी वैचारिक लड़ाई को एक बार फिर खुलकर सामने रख दिया है.

रायपुर में आपातकाल विषय पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे RSS के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने धर्मांतरण पर बेहद सख्त बयान दिया. उन्होंने कहा कि भारत सभी धर्मों के सम्मान की भूमि है, लेकिन धर्मांतरण की मानसिकता को यहां स्वीकार नहीं किया जा सकता.

RSS का संदेश... 'पूर्वजों के धर्म में लौट आएं'

इंद्रेश कुमार ने कहा कि जिन्हें धर्मांतरण की इच्छा है, वे अपने पूर्वजों के धर्म में वापस लौट आएं. उनका कहना था कि भारत धर्म द्वेष नहीं, बल्कि सभी आस्थाओं के सम्मान की संस्कृति वाला देश है और इसी परंपरा को मजबूत करना होगा.

सिंधु से सनातन तक

अपने संबोधन में इंद्रेश कुमार ने लद्दाख में आयोजित सिंधु उत्सव का जिक्र करते हुए कहा कि सिंधु आरती, सिंधु भजन और सिंधु के 108 नामों की माला भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हैं. उन्होंने कहा कि भारत की पहचान धर्मांतरण नहीं, बल्कि सभी धर्मों के सम्मान और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव में है.

धर्मांतरण को लेकर RSS का यह सख्त बयान ऐसे समय आया है, जब देशभर में इस मुद्दे पर राजनीतिक और वैचारिक बहस तेज है. ऐसे में रायपुर से दिया गया यह संदेश आने वाले दिनों में नई राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकता है.