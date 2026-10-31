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RSS में बड़े बदलाव के संकेत, शताब्दी वर्ष में रजिस्ट्रेशन से इंकार, इंदौर से होगी रणनीति तय

इंदौर में आरएसएस की तीन दिवसीय बैठक ( ETV Bharat )

इंदौर: देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तेजी से विस्तार के साथ राष्ट्रीय स्तर की आगामी रणनीति तय करने के लिए इंदौर में तीन दिन बड़ी बैठक होने जा रही है. अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की यह बैठक 2 से 4 नवंबर तक चलेगी. जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा दत्तात्रेय होसबाले सहित 408 के लभगभ जिला प्रांत और अखिल भारतीय कार्यकर्ता शामिल होंगे. संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में भी संस्था के रजिस्ट्रेशन से इनकार किया है.

इंदौर में आरएसएस की तीन दिवसीय बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकारी मंडल की बैठक की जानकारी देते हुए संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया, "इंदौर के डेली कॉलेज परिसर यह बैठक 2 से 4 नवंबर तक आयोजित होगी. बैठक में संघ के विभिन्न संगठनात्मक बदलाव और कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी योजनाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी.