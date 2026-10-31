RSS में बड़े बदलाव के संकेत, शताब्दी वर्ष में रजिस्ट्रेशन से इंकार, इंदौर से होगी रणनीति तय
राष्ट्रीय स्तर की रणनीति तय करने के लिए इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 3 दिवसीय बैठक. रिपोर्ट-सिद्धार्थ माछीवाल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 8:29 PM IST
इंदौर: देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तेजी से विस्तार के साथ राष्ट्रीय स्तर की आगामी रणनीति तय करने के लिए इंदौर में तीन दिन बड़ी बैठक होने जा रही है. अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की यह बैठक 2 से 4 नवंबर तक चलेगी. जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा दत्तात्रेय होसबाले सहित 408 के लभगभ जिला प्रांत और अखिल भारतीय कार्यकर्ता शामिल होंगे. संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में भी संस्था के रजिस्ट्रेशन से इनकार किया है.
इंदौर में आरएसएस की तीन दिवसीय बैठक
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकारी मंडल की बैठक की जानकारी देते हुए संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया, "इंदौर के डेली कॉलेज परिसर यह बैठक 2 से 4 नवंबर तक आयोजित होगी. बैठक में संघ के विभिन्न संगठनात्मक बदलाव और कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी योजनाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी.
इस बैठक के दौरान संघ की संगठनात्मक रचना में बदलाव के बारे में भी समीक्षा की जाएगी. हालांकि प्रतिनिधि सभा की बैठक नागपुर में होगी, जिसमें संघ के चुनाव वर्ष में जिला विभाग प्रांत क्षेत्र और अखिल भारतीय स्तर के पदाधिकारी का भी सर्व सम्मति से चुनाव होगा."
'स्वयंसेवक संघ के रजिस्ट्रेशन जैसा कोई भी विचार नहीं'
संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने प्रेस वार्ता के दौरान संघ के रजिस्ट्रेशन से जुड़े सवाल पर कहा, "स्वयंसेवक संघ के रजिस्ट्रेशन जैसा कोई भी विचार नहीं है. वहीं देश के युवाओं और जेन जी के आंदोलन और असहमति जैसे विषयों पर भी संघ बैठक में चर्चा करेगा. देश में सामाजिक स्तर पर या देश के विकास के मामलों में संघ भी पूरी तरह सक्रिय है. अपनी बैठकों में रणनीति तय करके संघ हर दिशा में कार्यरत है."
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देश भर में संघ का तेजी से विस्तार
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की फिलहाल देश में 11151 शाखाएं नियमित रूप से लग रही हैं, जबकि साप्ताहिक मिलन और मासिक रूप से लोगों के मिलन समारोह की संख्या 110849 हो चुकी है. प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया, "इसी साल अक्टूबर माह तक दैनिक रूप से लगने वाली संघ की शाखा 13000 तक बढ़ीं हैं. इस वर्ष महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ेगी, वहीं समाज के प्रत्येक वर्ग को इसमें शामिल करने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा."