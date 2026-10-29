विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण, हम हिंदू नहीं हैं वाला भाव, समाज के लिए बड़ी चुनौती : RSS
इंदौर में संघ की अहम बैठक में बोले सह सरकार्यवाह- सामाजिक चुनौतियां का देना होगा जवाब, अगले 100 वर्षों में सामाजिक संगठन से राष्ट्र निर्माण, सभी वर्ग संघ से जुड़ सकते हैं. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 12:18 PM IST
इंदौर: स्वयं सेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में अगले 100 वर्षों के कार्यों और उपलब्धियां के साथ भविष्य के लक्ष्य निर्धारण पर भी जोर दे रहा है. लिहाजा इंदौर में आयोजित चरैवेति एकत्रीकरण में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यों पर मंथन, व्यक्ति निर्माण के साथ सामाजिक आचरण में बदलाव पर दिया जोर देते हुए हिंदू राष्ट्र को संगठित कर देश को शक्तिशाली संबंधी लक्ष्य निर्धारण किया है. इस दौरान स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए सह सरकार्यवाहक अतुल जी लिमये ने कहा कि हमें सामाजिक चुनौतियों का भी जवाब देना होगा. स्ट्रेटिजिक क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन, समाज के कुछ क्षेत्रों में 'हम हिंदू नहीं हैं' वाला भावा पैदा करना, विदेशी फंडिग से चल रहे आंदोलन और धर्मांतरण जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं.
संघ के वर्तमान और भविष्य पर चर्चा
इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चरैवेति एकत्रीकरण में संघ के 100 वर्षों के कार्यों, उपलब्धियों और भविष्य के लक्ष्यों पर विचार-विमर्श किया गया. इस दौरान अखिल भारतीय सह सरकार्यवाह अतुल जी लिमये ने व्यक्तित्व निर्माण को कठिन और सतत प्रक्रिया बताते हुए कहा, '' संघ का कार्य केवल स्वयंसेवकों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज तक पहुंचकर उसे संगठित करना और सकारात्मक परिवर्तन लाना है.'' अतुल जी लिमये ने संघ की कार्यपद्धति, शाखाओं के विस्तार और सामाजिक सहभागिता पर जोर दिया. उन्होंने सामाजिक विषमता और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता बताई.
उन्होंने कहा, '' संघ के 100 वर्षों की यात्रा का अवलोकन करना जरूरी है. यह समझना होगा कि इस अवधि में क्या हासिल किया और आने वाले समय में किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है. व्यक्ति निर्माण एक कठिन कार्य है, क्योंकि हजारों-लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होता है. संघ की कार्यपद्धति इसी उद्देश्य को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है.''
संघ से जुड़ सकते हैं समाज के सभी वर्ग
उन्होंने आगे कहा, '' संघ की स्थापना से लेकर अब तक व्यक्ति निर्माण की श्रृंखला लगातार आगे बढ़ी है. शाखा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है. शाखा से जुड़ने के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है. समाज के सभी वर्गों के लोग इससे जुड़ सकते हैं. कन्याकुमारी से कश्मीर तक और विदेशों में भी संघ का कार्य चल रहा है. कोरोना काल में स्वयंसेवकों ने सेवा कार्य किए. प्रचार विभाग और विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से विचारों को समाज तक पहुंचाने के साथ धर्म जागरण, गोसेवा और कुटुंब प्रबोधन जैसे विषयों पर भी काम किया जा रहा है.'' उन्होंने कहा कि कोई भी संगठन यदि संतुष्ट होकर बैठ जाता है तो उसके निष्क्रिय होने का खतरा रहता है. इसलिए शाखाओं की संख्या बढ़ाने के साथ उनकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर भी ध्यान देना जरूरी है.
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विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण, हम हिंदू नहीं हैं वाला भाव बड़ी चुनौती
अतुल जी ने सामाजिक विषमता, भ्रष्टाचार, नशे की प्रवृत्ति, सामाजिक विघटन और धर्मांतरण जैसी चुनौतियों पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि स्ट्रेटिजिक क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन, समाज के कुछ क्षेत्रों में 'हम हिंदू नहीं हैं' वाला भावा पैदा करना, विदेशी फंडिग से चल रहे आंदोलन और धर्मांतरण जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं, जिनका हमें जवाब देना होगा. राम मंदिर अभियान का उल्लेख करते हुए संघ सरकार्यवाह ने कहा, '' उस दौरान 45 दिनों में करीब 14 करोड़ परिवारों और लगभग 70 करोड़ लोगों तक संपर्क किया गया था. इसमें अन्य समाजों के लोगों की भी सहभागिता रही. भविष्य में समाज के शत-प्रतिशत लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखना चाहिए.''