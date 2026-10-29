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विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण, हम हिंदू नहीं हैं वाला भाव, समाज के लिए बड़ी चुनौती : RSS

इंदौर में संघ की अहम बैठक में बोले सह सरकार्यवाह ( Etv Bharat )

इंदौर: स्वयं सेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में अगले 100 वर्षों के कार्यों और उपलब्धियां के साथ भविष्य के लक्ष्य निर्धारण पर भी जोर दे रहा है. लिहाजा इंदौर में आयोजित चरैवेति एकत्रीकरण में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यों पर मंथन, व्यक्ति निर्माण के साथ सामाजिक आचरण में बदलाव पर दिया जोर देते हुए हिंदू राष्ट्र को संगठित कर देश को शक्तिशाली संबंधी लक्ष्य निर्धारण किया है. इस दौरान स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए सह सरकार्यवाहक अतुल जी लिमये ने कहा कि हमें सामाजिक चुनौतियों का भी जवाब देना होगा. स्ट्रेटिजिक क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन, समाज के कुछ क्षेत्रों में 'हम हिंदू नहीं हैं' वाला भावा पैदा करना, विदेशी फंडिग से चल रहे आंदोलन और धर्मांतरण जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं.

विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण, हम हिंदू नहीं हैं वाला भाव, समाज के लिए बड़ी चुनौती (Etv Bharat) संघ के वर्तमान और भविष्य पर चर्चा इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चरैवेति एकत्रीकरण में संघ के 100 वर्षों के कार्यों, उपलब्धियों और भविष्य के लक्ष्यों पर विचार-विमर्श किया गया. इस दौरान अखिल भारतीय सह सरकार्यवाह अतुल जी लिमये ने व्यक्तित्व निर्माण को कठिन और सतत प्रक्रिया बताते हुए कहा, '' संघ का कार्य केवल स्वयंसेवकों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज तक पहुंचकर उसे संगठित करना और सकारात्मक परिवर्तन लाना है.'' अतुल जी लिमये ने संघ की कार्यपद्धति, शाखाओं के विस्तार और सामाजिक सहभागिता पर जोर दिया. उन्होंने सामाजिक विषमता और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता बताई.

इंदौर में संघ की अहम बैठक (Etv Bharat) उन्होंने कहा, '' संघ के 100 वर्षों की यात्रा का अवलोकन करना जरूरी है. यह समझना होगा कि इस अवधि में क्या हासिल किया और आने वाले समय में किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है. व्यक्ति निर्माण एक कठिन कार्य है, क्योंकि हजारों-लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होता है. संघ की कार्यपद्धति इसी उद्देश्य को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है.'' संघ से जुड़ सकते हैं समाज के सभी वर्ग